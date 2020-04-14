Кашпировский решил вернуть былую популярность с помощью лжеконсультаций по коронавирусу

Москва, 14 апреля. Современные технологии идут на руку известному «целителю» из 90-х Анатолию Кашпировскому, считает ученый-физик и член комиссии по борьбе с лженаукой РАН Евгений Александров.

Кашпировский решил воспользоваться неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, чтобы вернуть себе былую популярность. Деятель в эфире своего YouTube-канала принялся оздоравливать россиян, передает iReactor.

Александров подчеркнул, что лжеконсультации Кашпировского не принесут пользы людям.

«Отношусь к нему, как ко всякому успешному мошеннику. <…> Он (Кашпировский. – Прим. ФАН) говорил, что мобилизует собственные резервы организма, давая некие указания организму, и тот с его слов мобилизовался. Особой глупости в этом нет, но перед нами технология массового одурения, — отметил ученый.

По его словам, «целитель» выбрал удачное время, чтобы вновь заявить о себе. Так, один из его последних роликов, посвященный коронавирусу, уже набрал более миллиона просмотров.

«Время для возвращения выбрано не случайно. Это правильный ход, есть всеобщая обеспокоенность и желание народа получить помощь со стороны. Этим умело пользуется Кашпировский», — резюмировал Александров.

Стоит отметить, что все методы исцеления, которые практикует Кашпировский, антинаучны и в лучшем случае никак не помогут защититься от заражения коронавирусом.