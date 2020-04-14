Запустившая себя Нетребко показала фото на карантине

Москва, 14 апреля. Оперная певица Анна Нетребко поделилась с фанатами фотографией на карантине. Дива призналась, что ее поглотила хандра.

На фото 48-летняя певица предстала без макияжа и фильтров и с непрокрашенными волосами. Нетребко лежит на кровати в обнимку с игрушечным мишкой. По словам певицы, из-за карантина на нее нахлынула тоска.

«Карантинное селфи с мишкой без фильтров, без косметики, но с тоской», — написала певица.

Фотографию певицы прокомментировала актриса Анастасия Макеева. Она призналась, что ей не хватает репортажей певицы.

Нетребко осталась на карантине в Австрии. Перед тем, как коронавирусная инфекция охватила европейские страны, она успела выступить в Германии, Бельгии и других государствах. Артистка была уверена, что все ее концерты состоятся, однако в Австрии, где она проживает, ввели карантин. Ранее певица показала фанатам свою прогулку по безлюдным улицам Вены, опустевшим из-за особого режима, который ввели в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.