Сыгравший Тормунда актер «Игры престолов» вылечился от коронавируса

Москва, 14 апреля. Известный ролью главаря одичалых Тормунда в фантастическом сериале «Игра престолов» актер Кристофер Хивью рассказал, что вылечился от коронавируса COVID-19. Он опубликовал пост в социальной сети.

Как уточнил актер, ранее COVID-19 был заражен он сам и, вероятно, его жена. Оба зараженных провели несколько недель на карантине. При этом симптомы коронавируса у них были слабыми. Хивью поблагодарил поклонников за поддержку и призвал их быть бдительными, мыть руки, соблюдать безопасную дистанцию и заботиться друг о друге.

Напомним, 2774 новых заразившихся коронавирусом выявили в России за минувшие сутки. Также за день 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. Число заболевших в стране достигло 21 102. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. На недавнем брифинге глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что полностью остановить распространение COVID-19 может изобретение безопасной и эффективной вакцины.

Ранее эксперт Высшей школы экономики (ВШЭ) Лариса Попович рассказала, что эпидемия коронавируса в России развивается по своему сценарию. По ее словам, резкого роста числа зараженных в нашей стране удалось избежать благодаря режиму самоизоляции