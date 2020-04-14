Итальянцы показали, как отмечают праздники во время эпидемии COVID-19

Рим, 14 апреля. Жители Италии нашли забавный способ отмечать праздники при эпидемии COVID-19. Видеоролик с нетрадиционным застольем опубликовал один из пользователей Facebook.

На кадрах видно, как люди, находясь на разных балконах, чокаются над улицей бокалами, которые прикреплены к палке. Предприимчивые итальянцы пытаются дотянуться до бокала каждого соседа.

Долгое время Италия была в лидерах по числу зараженных коронавирусом в мире, а также по числу летальных исходов. Итальянские власти приняли ряд мер, направленных на борьбу с распространением смертоносного вируса. На сегодняшний день в стране фиксируется снижение числа инфицированных и погибших, однако Италия до сих пор остается в пятерке стран по числу зараженных и летальных исходов.

Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Постепенно вирус распространился по всей планете. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в середине марта объявила ситуацию с коронавирусом пандемией, указал Infox.ru.

На сегодняшний день число больных пневмонией, которая вызвана новым типом коронавируса, достигает отметки в два миллиона человек, пишет Deita.ru. От инфекции скончались свыше 120 тысяч человек.