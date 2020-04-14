Источник рассказал, куда доставят застрявших в США россиян после возвращения в СЗФО

Санкт-Петербург, 14 апреля. Застрявших в США россиян, которые живут в Северо-западном федеральном округе, доставят на родину бортом из Нью-Йорка. Как сообщил Федеральному агентству новостей информированный источник в Роспотребнадзоре, по предварительному плану (который может быть изменен), в случае невозможности самоизолироваться прибывших планируют разместить в коронавирусном обсерваторе в Курортном районе Петербурга.

Россиянам, которые прилетят в РФ из Нью-Йорка, передадут постановление Роспотребнадзора о необходимости строгой самоизоляции.

«Потом на машинах, выделенных администрацией города, развезут по адресам проживания, которые они назовут. Но только в том случае, если там есть отдельная комната и люди смогут не контактировать с остальными жильцами. Те, у кого нет таких условий, или живут далеко, отвезут в обсерватор в Курортный район», — сообщил источник.

Сейчас формируется список пассажиров, которые зарегистрировались через сайт Госуслуг. На борт самолета россияне будут садиться в порядке очереди, мест хватит на всех. По прилету их встретят сотрудники Роспотребнадзора, которые действуют согласно отработанной схеме — они уже не в первый раз встречают борта с вывозными гражданами.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Российские власти принимают превентивные меры для предотвращения распространения COVID-19. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, бассейны, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают обучение в дистанционном режиме.

Россияне, оказавшиеся за границей в период пандемии коронавируса, получат финансовую помощь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что более четырех тысяч россиян, застрявших за границей, уже получили материальную помощь. Глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что на помощь россиянам за рубежом направлено 500 миллионов рублей. По его словам, деньги должны быть перечислены на карты граждан в срок до 48 часов. Их получат те, кто нуждается в оплате временного размещения.