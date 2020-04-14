Депутаты встали на сторону Кадырова, обвинив «Новую» и «Эхо» в диверсиях против России

Депутаты Госдумы Евгений Федоров и Виталий Милонов поддержали главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, обрушившегося с резкой критикой на «Новую газету», а затем и на радиостанцию «Эхо Москвы». По мнению Кадырова, эти издания, в первую очередь «Новая газета», ведут провокационную кампанию против чеченского народа.

Кадыров обвиняет

«До каких пор будет продолжаться провокационная и взрывоопасная античеченская травля, нагло и бессовестно устроенная изданием «Новой газета»? — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. — Мне непонятно самому и тем более непонятно, каким образом объяснить своему народу общеизвестный факт финансирования уважаемым (по сути государственным) «Газпромом» информационно-диверсионной антироссийской газеты, продажные журналисты которой получают награды на Западе и в США?»

Позже Кадыров дополнил свой пост, отметив, что «в горячке» и «на эмоциях» перепутал «Новую газету» с радиостанцией «Эхо Москвы», которая действительно входит в холдинг «Газпром-медиа».

«Надеюсь, вы поймете меня, ведь разницы между двумя этими редакциями практически не вижу — несут одну чушь, [направленную] против моего народа и моей республики! Все равно финансирование этих оппозиционных проектов заграничное. А спецслужбы должны отслеживать: кто, как и через какие каналы финансирует потенциальных диверсантов на территории нашего государства!»

«Новая газета» против Чечни

Журналисты «Новой газеты» неоднократно публиковали в этом издании большие материалы, в которых резкой критике подвергалось как руководство Чечни, так и лично Рамзан Кадыров. Последней каплей для главы Чечни, вероятно, стал очередной материал журналистки Елены Милашиной, в котором утверждается, что в республике якобы преследуют жителей с подозрением на коронавирусную инфекцию, что заставляет людей скрывать болезнь, не обращаясь к медикам. Это, по версии журналистки, способствует распространению в Чечне COVID-19.

Главный редактор «Новой газеты» (и фигурант антикоррупционного расследования ФАН) Дмитрий Муратов сообщил РИА Новости, что якобы предлагал властям Чечни опровергнуть статью Милашиной, но не получил ответа.

Напомним, ранее в связи с угрозой коронавируса Рамзан Кадыров принял ограничительные карантинные меры, касающиеся въезда в республику и выезда из нее. В правительстве РФ эти меры признали законными.

«Новая газета» давно известна не только античеченскими материалами, но и многочисленными публикациями, в которых содержится оправдание терроризма. Журналист «Новой газеты» Денис Коротков, согласно расследованию Федерального агентства новостей, прямо замешан в сотрудничестве с террористами запрещенной в РФ организации «Исламское государство»1.

До степени смешения

То, что Кадыров сгоряча перепутал формальную принадлежность «Новой газеты», неудивительно. Входящее в холдинг «Газпром-медиа» «Это Москвы» не чурается перепечатывать античеченские материалы «Новой», а также публикует собственные фейки, в том числе о коронавирусе.

Так Генпрокуратура РФ потребовала наказать «Эхо Москвы» за фейк о вспышке коронавируса в оренбургском СИЗО. Публикация была размещена на сайте региональной редакции «Эхо Москвы в Оренбурге». Позже главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (он и его окружение также являются фигурантами расследований ФАН) пытался утверждать, что региональная редакция якобы не имеет отношения к «Эху Москвы».

Как и «Новая газета», «Эхо Москвы» неоднократно становилось антигероем рейтинга антироссийских СМИ, который периодически составляет Федеральное агентство новостей. Фейки, передергивания и провокационные публикации, ложь и дезинформация, постоянно появляющиеся в эфире и на сайте этого издания, многократно делали «Эхо Москвы» фигурантом проекта «ФАН разъясняет».

Федров: «Полностью согласен с Кадыровым»

По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, такие издания, как «Новая газета» и «Эхо Москвы», — это, фактически, агенты влияния Запада, но принять к ним необходимые меры можно будет только после внесения соответствующих поправок в конституцию о примате российских законов над иностранными.

«Все, что они (эти издания) делают, в России сегодня формально разрешено, — отметил Федоров в комментарии ФАН. — Не случайно [президент РФ Владимир] Путин предложил внести изменения в нашу конституцию, в том числе поправку о превосходстве российских законов над иностранными. Пока же у нас зарубежное финансирование некоторых структур — это, к сожалению, обыденность: ежедневный инструмент государственного и информационного строительства».

Чтобы эта ситуация изменилась, необходимо многое поменять, считает Федоров.

«Даже если мы говорим об «информационной диверсии», то формального нарушения закона тут нет. И поменять законодательство в этой области мы не можем, поскольку этого нам не позволяет действующая конституция», — говорит он.

Именно поэтому нужно как можно скорее внести в конституцию соответствующие изменения, считает депутат.

«Но то, что «Новая газета» и «Эхо Москвы» — это откровенные диверсанты, и их цель — ликвидация России, у меня сомнений нет, и здесь я полностью согласен с Кадыровым. Еще раз подчеркну: надо ускорить голосование по конституции, чтобы начать расправляться с «пятой колонной», — подчеркнул Евгений Федров.

Милонов: «Либералы готовы хоть с «Аль-Каидой целоваться»

«К сожалению, в нынешнее время все очень хорошо проверяется, — отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Федеральному агентству новостей обвинения Кадырова в адрес либеральных СМИ. — Есть те, кто, может быть, с чем-то не согласен, в том числе с позицией власти. Это — нормальная оппозиция. А есть те, кто пытается конвертировать беду, которая не только в стране, но и во всем мире, в свой собственный «гешефт».

Это относится к российским либералам, рупором которых являются и «Новая газета», и «Эхо Москвы», считает депутат.

«Эпидемия очень четко, как лакмусовая бумажка, все это высветила. Кто любит страну, любит людей, но имеет какую-то альтернативную точку зрения, — это оппозиционеры. Но есть и те, кто пытается сейчас сделать еще хуже, только чтобы прийти к власти. Они мне напоминают [создателя советского государства Владимира] Ленина в 1917 году, который был готов на капитуляцию, на преступный сговор с оккупантом — Германией (так называемый Брестский мир), только чтобы прийти к власти. К сожалению, все наши либералы ведут свое происхождение от большевиков-ленинцев, они дети номенклатуры и действуют такими же способами. Готовы хоть с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) целоваться, чтобы хоть полстраны вымерло, но у них была бы возможность присосаться к бюджету своим волосатым хоботком», — резюмировал Виталий Милонов.

Шерин: «Перед законом все равны»

Депутат Александр Шерин сам неоднократно становился жертвой травли в либеральных СМИ. По словам парламентария, он обращался в правоохранительные органы в связи с клеветой и угрозами в свой адрес, но результата не добился.

«Считаю, что перед законом все равны, кто бы ты ни был — рядовой гражданин или глава региона, — говорит Шерин. — У нас в стране свобода слова, свобода политических взглядов. Если есть подозрение, что какое-то издание нарушает закон, следует обращаться в прокуратуру, в МВД: они проведут необходимые проверки».

Определить, нарушает ли СМИ закон, может суд, добавил парламентарий.

«Материалы передаются в суд, и в судебном порядке принимается решение. На основании этого решения добиваются либо опубликования опровержения, либо извинений, либо отзыва у издания лицензии, если на то будут основания», — заключил Шерин.

По данным министерства здравоохранения Чечни, в республике зафиксировано 49 случаев заражения коронавирусом, пятеро заболевших скончались. Всего в России более 21 тысячи заболевших, 170 заразившихся скончались.

1 Организация запрещена на территории РФ.