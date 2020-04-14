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Волочкова призналась, что грустит в самоизоляции

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Волочкова призналась, что грустит в самоизоляции

Москва, 14 апреля. Российская балерина и экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова призналась, что ее посетила «печалька» из-за самоизоляции, введенной в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Новый пост танцовщица опубликовала в своем профиле в Instagram.

«Печалька, конечно, от всего происходящего», — написала Волочкова.

На фотографии балерина сидит на полу, скрестив ноги. Уже ставшая традиционной улыбка на ее лице пропала. К сожалению, узнать мнение подписчиков о происходящем или прочитать ободряющие слова в адрес Волочковой возможности нет, так как она закрыла возможность комментировать свои посты.

Волочкова ранее поделилась с поклонниками секретом, как ей удается поддерживать форму даже в период самоизоляции. По словам балерины, за дни, проведенные дома, она не прибавила в весе «ни грамма». Волочкова подчеркнула, что самоизоляция имеет свои плюсы — появилось больше времени для работы над телом. Она также призналась, что не испытывает страха перед коронавирусной инфекцией. Балерина была уверена, что новый вирус является обычной простудой, которая обойдет Россию стороной.

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