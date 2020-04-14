Мишустин выделил Минобороны, ФСИН и ФСБ 3,1 млрд рублей на борьбу с COVID-19

Москва, 14 апреля. Минобороны, Росгвардия, ФМБА, ФСБ и ФСИН получат 3,1 миллиарда рублей на борьбу с коронавирусом. Распоряжение о выделении средств подписал глава Кабмина РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовой информации.

Средства будут направлены на стимулирующие выплаты медработникам «за выполнение особо важных работ», связанных с оказанием лечения пациентам с COVID-19.

«Выделить из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в объеме 3139 млн рублей федеральным органам исполнительной власти на предоставление из федерального бюджета субсидий», — говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, Минобороны получит 2,294 млрд рублей, ФМБА — 284,4 млн рублей, ФСИН — 223,4 млн рублей, ФСБ — 120,7 млн рублей, Росгвардия — 21,8 млн рублей. Еще 194,8 млн рублей будут направлены в Управделами президента.

Ранее Мишустин наделил руководителей МЧС и Росгвардии расширенными полномочиями на фоне эпидемии пневмонии COVID-19. Силовики получили право составлять административные протоколы за несоблюдение правил поведения в условиях ЧС, передает Ura.ru.

По последним данным, в России выявлено 21,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией, в течение последних суток медики зарегистрировали 2,7 тысячи больных COVID-19. Вылечиться от пневмонии нового типа смогли около 1,7 тысячи пациентов, 170 скончались.