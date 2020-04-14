Клинцевич призвал остановить антироссийскую пропаганду Госдепа США на территории РФ

Москва, 14 апреля. Распространяющие антироссийскую пропаганду американские СМИ не должны иметь возможности работать на территории России. Об этом заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Ранее стало известно, что в 2018 году американский Госдеп потратил 2,7 миллиарда рублей на антироссийскую пропаганду и усиление влияния США на территории России. При этом два миллиарда рублей из этой суммы были направлены на финансирование антироссийских СМИ, среди которых «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время».

Клинчцевич отметил, что деятельность антироссийских СМИ направлена на ослабление России в политической, экономической и военной сферах. При этом сенатор выразил уверенность, что эти СМИ продолжат свою работу даже после нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном, передает iReactor.

«Мы живем в такой негативной среде, только потому что мы представляем такой высокий духовно-нравственный потенциал, достаточно серьезную экономику и очень серьезный военно-промышленный комплекс. Мы тем самым благодаря этим факторам сохранили свой государственный суверенитет. Американцам государственный суверенитет ни одной страны не нужен», — отметил Клинцевич.

Он также добавил, что США не могут согласиться с появлением нового центра влияния в лице России и Китая, поэтому ведут борьбу против Москвы и Пекина на всех уровнях. Клинцевич подчеркнул, что антироссийские СМИ не должны иметь возможности работать на территории РФ.