Момент взрыва грузовика в Архангельске попал на видео. ФАН-ТВ

Утром 12 апреля в Архангельске во дворе жилого дома взорвался грузовой автомобиль «Газель». Момент взрыва снял очевидец из соседнего дома.

Предварительно известно, что водитель грузового автомобиля решил переночевать в машине, поэтому захотел ее прогреть. Когда он завел двигатель, произошло возгорание топливной системы, а затем взорвались газовые баллоны в кузове.

По данным регионального МЧС, огонь перекинулся еще на три рядом стоящие автомобиля. Водитель «Газели» в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу с ожогами.