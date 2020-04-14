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ФАН-ТВ

Момент взрыва грузовика в Архангельске попал на видео. ФАН-ТВ

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Утром 12 апреля в Архангельске во дворе жилого дома взорвался грузовой автомобиль «Газель». Момент взрыва снял очевидец из соседнего дома.

Предварительно известно, что водитель грузового автомобиля решил переночевать в машине, поэтому захотел ее прогреть. Когда он завел двигатель, произошло возгорание топливной системы, а затем взорвались газовые баллоны в кузове. 

По данным регионального МЧС, огонь перекинулся еще на три рядом стоящие автомобиля. Водитель «Газели» в удовлетворительном состоянии был доставлен в больницу с ожогами.

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