Абоненты сирийского сотового оператора SyriaTel оказались сегодня отключены от сотовой связи и Интернета. Это связывают с недавними веерными отключениями электричества в Сирии в результате остановки работы газовых месторождений.

Абонентское подключение к SyriaTel было недоступно в нескольких регионах Сирии, в том числе в Дамаске, Латакии, Даръа и Хомсе, приблизительно с 7 до 11 часов 14 апреля. На своей странице в Facebook компания извинилась перед абонентами, сославшись на «технические неполадки».

На заявление компании в комментариях откликнулись сотни абонентов. Пользователи жалуются, что отключение связи срывает им работу, некоторые намерены требовать компенсаций, многие не могут дозвониться до службы техподдержки. В ряд регионов связь так и не вернулась, например, в Камышлы.

По данным системы онлайн-мониторинга покрытия сотовой связи, в настоящий момент покрытие SyriaTel есть лишь в ряде крупных городов Сирии. Аналогичная ситуация со вторым сирийским сотовым оператором MTN Syria.

Компания SyriaTel принадлежит двоюродному брату президента Башара Асада, богатейшему бизнесмену Сирии Рами Махлюфу, чье состояние оценивается в 5 млрд долларов. Благодаря покровителям в Дамаске SyriaTel стала крупнейшей телекоммуникационной корпорацией в стране и от стабильности ее работы зависит нормальная жизнь миллионов сирийцев.

По мнению экспертов в области телекоммуникаций, к веерному отключению сотовой связи и Интернета в Сирии привело резкое сокращение электроснабжения по решению министерства энергетики Сирии. Аккумуляторные батареи, которые поддерживают автономную работоспособность вышек сотовой связи и коммутационного оборудования, работают от двух до четырех часов в зависимости от нагрузки сотовой сети. «Технические неполадки», на которые жалуется SyriaTel, вызваны отсутствием электропитания.

В качестве официальной причины сокращения подачи электроэнергии была названа остановка добычи природного газа на месторождениях «Хайян» и «Аш-Шаир». Поводом для этого стали фейки о захвате террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1; запрещено в РФ) населенного пункта Эс-Сухне, расположенного в районе этих месторождений. Эти вбросы были опровергнуты источниками в Сирии.

Реальной причиной отключений электричества в Сирии является коррупция. В 2019 году правительство Имада Хамиса перезаключило контракты на поставку электроэнергии в Ливан. Из-за этого количество электричества, поступающего гражданам Сирии, был сокращен.

Коррупционные схемы не только лишили сирийцев электричества, но и спровоцировали «эффект домино» — привели к обрыву сотовой связи, что может в дальнейшем нанести новый удар сирийской экономике.

1 Организация запрещена на территории РФ.