Великий вторник: что вспоминают, традиции и приметы, что можно есть, что нельзя делать

Для православных христиан продолжается Страстная неделя, второй ее день — 14 апреля — это Великий вторник. В Страстную неделю и на Пасху (которая наступит 19 апреля), все службы в храмах, согласно распоряжению церковных властей, проходят только с участием священнослужителей, миряне на них не допускаются из-за угрозы распространения коронавируса. Людям предписано молиться дома, смотреть видеотрансляции служб и даже рекомендовано самостоятельно освящать пасхальные куличи и яйца.

Что вспоминают в Великий вторник

В Великий вторник вспоминают, как Иисус обличал фарисеев и книжников, а также притчи, рассказанные им в Иерусалимском храме: о дани кесарю, о воскрешении мертвых, о Страшном суде, о десяти девах и талантах.

Согласно евангельским источникам, первосвященники и старейшины искушали Иисуса каверзными вопросами и хотели арестовать его, но боялись сделать это открыто, опасаясь возмущения народа. Люди встречали Иисуса как пророка, восхищались его учением и внимательно его слушали.

Также в Великий вторник чтят память святой Марии Египетской, заступницы кающихся женщин.

Что нужно делать в Великий вторник

Помимо обязательного для верующих чтения Евангелия и других церковных книг, на Руси этот день посвящали продолжению подготовки к Пасхе. Это уборка, стирка, покупка продуктов для пасхального стола, начало приготовления праздничных блюд. Работа в этот день разрешается как по дому, так и вне его.

Что можно есть в Великий вторник

По строгому монастырскому уставу в этот день предписано сухоядение — сырые постные продукты без тепловой обработки. Мирянам дозволяется горячая постная пища без масла.

Что нельзя делать в Великий вторник

Под запретом любая скоромная еда, в том числе нельзя пробовать блюда, приготовленные на Пасху. Запрещен алкоголь. Нельзя предаваться светским развлечениям, петь, шуметь и смеяться. Женщинам нежелательно заниматься рукоделием.

Приметы на Великий вторник

На Великий вторник хорошей приметой считается умыться растопленным снегом. На Руси считалось, что это отличное средство от болезней как человека, так и скотины.

Плохая погода в этот день сулит богатый урожай грибов.