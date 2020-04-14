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Правительство РФ временно разрешило продавать медицинские маски фирмам без фармлицензии

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Правительство РФ временно разрешило продавать медицинские маски фирмам без фармлицензии

Москва, 14 апреля. Правительство РФ приостановило действие постановления, разрешающего продавать медицинские маски только организациям, имеющим фармацевтическую лицензию. Об этом говорится в постановлении, подписанном 13 апреля.

Постановление кабмина о «Об установлении особенностей обращения медицинских изделий и ограничений на осуществление оптовой и розничной торговли медицинскими изделиями и о перечне таких изделий» было выпущено 3 апреля. Документ ограничил наценку на маски, а также объявил организацию «Росхимзащита» оператором, осуществляющим оптовые поставки медицинских масок.

В «Росхимзащите» подтвердили, что знакомы с постановлением от 13 апреля. В организации подчеркнули, что подобные решения могут принимать только власти.

«Наша задача — исполнять эти решения и поручения государства в целом», — пояснили в «Росхимзащите».

Как рассказал источник ТАСС, приостановка нужна, чтобы обеспечить больше времени на подготовку. По его словам, решение поставленной задачи требует внушительной подготовки, например, проработки логистики, составления карты потребностей и решения вопросов с поставщиками, что невозможно осуществить за три дня.

«Приостановка требуется, чтобы отрасль в такой критический момент работала без перебоев», — подытожил источник.

Напомним, постановление, изданное в начале апреля, запретило делать наценку на маски более 10 копеек за штуку, пишет НСН. Ранее предполагалось, что ограничения, установленные правительством РФ, будут действовать три месяца, напоминает телеканал «360».

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Источник: ТАСС
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