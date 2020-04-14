Седокова заявила, что брак Меладзе с Брежневой разрушил популярность «ВИА Гры»

Киев, 14 апреля. Экс-солистка «ВИА Гры», украинская певица Анна Седокова заявила, что группа перестала быть популярной из-за брака продюсера Константина Меладзе и другой бывшей участницы коллектива Веры Брежневой.

«Мне кажется, у Кости больше не стоит на все это дело. А как только начинает привставать, ему сразу яички зажимают и говорят: «Секундочку! Куда вы смотрите?» — заявила она в прямом эфире в Instagram, намекнув на то, что Брежнева полностью контролирует Меладзе.

Раньше, по ее словам, все было по-другому: Меладзе действовал как умелый манипулятор и провоцировал конкуренцию между участницами группы. Они постоянно боролись за роль его музы, доказывая свое превосходство. Но несмотря на постоянную «холодную войну» друг с другом, при необходимости все солистки могли общаться нормально.

Напомним, осенью минувшего года СМИ начали тиражировать слухи о том, что Константин Меладзе якобы завел себе любовницу, — нынешнюю участницу «ВИА Гры» Эрику Герцег. Брежнева на эти сплетни ответила ироничным постом в Instagram, восхитившись тем, как Меладзе умудряется успевать заниматься и работой, и семьей, и прогулками с другой женщиной.

Что касается самой Седоковой, то в настоящее время она встречается с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Причем они закрутили роман, когда спортсмен был женат. Сейчас пара вместе соблюдает режим самоизоляции. Оба не работают, ведь из-за пандемии коронавируса были отменены все развлекательные и спортивные мероприятия. Седокова уже успела пожаловаться на убытки, который ей причинил COVID-19. Как уточняет телеканал 360, у певицы есть бизнес по производству одежды, но из-за кризиса дела идут не в гору.