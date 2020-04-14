Розничная торговля России просела на треть из-за коронавируса

Москва, 14 апреля. Сфера розничной торговли в России просела на 35% из-за эпидемии коронавируса. Такие данные во вторник озвучил президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании по экономическим вопросам.

По его словам, пандемия нанесла экономический урон всем странам мира, и Россия не стала исключением.

«Очевидно, как и в других странах мира, наша экономика, бизнес столкнулись с серьезным давлением. Эпидемия коронавируса уже повлияла и продолжает самым негативным образом влиять на деловую, предпринимательскую активность, на динамику рынка труда, нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи», — подчеркнул глава государства.

В то же время Путин отметил, что у России есть все необходимые ресурсы, чтобы преодолеть этот кризис. Отметим, что в распоряжении правительства есть Резервный фонд, за счет которого можно компенсировать потери экономики. Кроме того, российские власти предпринимают меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу.

Во многих российских регионах был объявлен режим полной самоизоляции, при котором выход на улицу допускается только в случае крайней необходимости — для того, чтобы сходить в магазин, выбросить мусор или погулять с собакой.