Павел Глоба рассказал, когда закончится пандемия

Москва, 14 апреля. Экстрасенсы попытались дать прогноз окончания пандемии коронавируса. Однако ясновидящие не смогли прийти к единому мнению.

Провидец Вадим Кузьменко считает, что коронавирус исчезнет также быстро, как и появился. По словам экстрасенса, россияне избавятся от инфекции уже к концу апреля и будут отмечать 9 Мая на Красной площади.

Однако ясновидящая Алена Полынь была не столь оптимистична в своих прогнозах. По ее словам, эпидемия пойдет на спад лишь к концу лета, когда у большинства людей выработается иммунитет. Полынь предсказала активность вируса в апреле и мае. Остановить распространение коронавируса удастся лишь к июню, уверена экстрасенс.

«Придется заново возрождать наши дела», — добавила Полынь.

Экстрасенс Татьяна Гнипп считает, что режим самоизоляции также необходим для того, чтобы заняться самопознанием и самореализацией. Гнипп полагает, что эпидемия закончится лишь в июне, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Астролог Павел Глоба был в прогнозах крайне пессимистичным – он считает, что эпидемия закончится лишь к началу осени. Глоба предрек в стране демографический взрыв.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.