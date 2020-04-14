Елизавета II научила Кейт Миддлтон быть «королевской женой»

Лондон, 14 апреля. Британская королева Елизавета II преподнесла ценный урок супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон.

Еще до свадьбы Уильяма и Кейт в 2011 году Елизавета II решила наставлять Миддлтон и научить быть «королевской женой». Об этом пишет издание The Sun.

Королева, понимающая, как сложно соблюдать этикет, научила Миддлтон быть уверенной во время публичных выступлений. Как рассказал близкий к британской королевской семье источник Эшли Пирсон, Кейт изначально поддерживала Елизавета II. Королева решила подготовить девушку, которая не знала всех тонкостей этикета, к необычной жизни.

В частности, королева рассказала Миддлтон, как нужно наклоняться, чтобы принять цветы от ребенка, а также как выйти из кареты.

«Это такие вещи, которым ты бы никогда не подумала учиться, но, конечно, женщина ее положения должна все это знать. Ей действительно давали уроки, как быть королевской женой», — подчеркивает Пирсон.

По ее словам, британская королева также обучила Миддлтон искусству правильно делать реверанс и подробно объяснила, как пользоваться вилкой в разных случаях.

Ранее стало известно, что когда герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон была еще только невестой принца Уильяма, королева Великобритании Елизавета II позволила ей нарушить протокол. Это было необходимо для того, чтобы девушка могла почувствовать, что ей рады в королевской семье. Оказывается, когда Миддлтон приглашали в шотландскую резиденцию королевы, ее фотографу разрешили делать снимки, хотя, согласно правилам, фотографировать здесь могли только члены королевской семьи.