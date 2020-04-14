Губернатор Кемеровской области запретил выезд из региона из-за коронавируса

Кемерово, 14 апреля. Местным жителям запретили покидать пределы Кемеровской области из-за сложившейся ситуации с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил губернатор области Сергей Цивилев.

Ужесточенные ограничительные меры начинают действовать на территории региона с 14 апреля. Жителям Кузбасса запретили поездки за пределы области, за исключением случаев, когда гражданам необходимо обратиться за экстренной или неотложной медицинской помощью, передает «Газета Кемерова».

Ограничение также касается тех, кто предоставляет транспортные услуги и услуги доставки. Кроме того, приезжающих на территорию области из любых регионов России граждан будут помещать в двухнедельный карантин. Приезжих будут изолировать по месту прибытия или в обсерваторе.

На сегодняшний день в Кемеровской области официально зарегистрированы 16 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Трое пациентов успешно побороли заболевание и были выписаны из медицинских учреждений, еще 13 человек находятся под наблюдением врачей в Кемерово и Новокузнецке.