Голодный носок и пранк с телевизором: как пользователи соцсетей развлекаются в изоляции

После начала пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 многие страны мира ввели карантин или даже комендантский час, предписывающий гражданам находиться дома, выбираясь на улицу только в случае острой необходимости — в магазин за продуктами или в аптеки. К счастью большинство так и поступает, но и у этих, безусловно ответственных людей возникает вопрос — чем себя занять, если работа не позволяет трудиться удаленно? Как можно развлечься?

В поисках ответа на этот вопрос корреспонденты Федерального агентства новостейсобрали наиболее яркие и смешные примеры народного творчества в социальных сетях.

Полет в бизнес-классе

Когда заставили сидеть дома, но хочется отправиться в путешествие приходится выкручиваться, как это сделал житель Роттердама Йероен Гортворст. Мужчина сымитировал полет в бизнес-классе самолета, находясь в собственной ванной комнате.

LADBible! ???? Ik kan niet meer. https://t.co/GARrRfdcLa — Jeroen Gortworst (@jeroengortworst) April 8, 2020

Трикшот

Другой пользователь Сети, находясь на самоизоляции решил прокачать навык броска мяча для регби в баскетбольное кольцо. При этом он усложнил себе задачу, выполняя бросок из-за спины.

Розыгрыш с телевизором

Пользователь с ником Yoshyy Boyy опубликовал забавный ролик, в котором его семья решила разыграть родителей, сымитировав «попадание» баскетбольного мяча по экрану телевизора. Другие объяснения не нужны, просто смотрим ролик.

Работа на дому

Ближневосточный пользователь Twitter Dr Abdalla в шуточной форме изобразил удаленную работу на дому. При этом автору ролика активно мешает его многочисленное семейство. Сначала в кадр попадает один ребенок, через какое-то время к нему присоединяется другой, а далее онлайн-совещание прерывает его супруга и женщина с барабаном.

Память о короле поп-музыки

Anne Boleyn в свою очередь опубликовала забавный ролик, демонстрирующий мужчину, который пытается попить очень горячий чай. Обжигаясь о кружку, он исполняет знаменитую песню короля поп-музыки Майкла Джексона Billie Jean.

Когда закрыли спортзал

Marie C на своей странице в социальной сети Twitter опубликовала ролик, демонстрирующий парня, который выливает на пол своей кухни средство для мытья посуды и жидкое мыло, после чего начинает делать упражнения, похожие на занятия на беговой дорожке. Свой пост девушка подписала так: Я, когда узнала, что мой спортзал закрыт до апреля.

Me when I found out my gym closed until April. #stayhomechallengepic.twitter.com/RagbOKU4kb — Marie C (@9woodMac) March 17, 2020

Странный дуэт

Пользователь с ником Call gunna if you want you a Birkin пошел дальше и опубликовал запись, демонстрирующую танцующую под музыку девушку в соблазнительном наряде. Видео записывает на мобильные телефон стоящая рядом пожилая женщина и если даже эта ситуация может вызвать вопросы, то ближе к концу ролика вопросов может стать намного больше. Но выглядит все это довольно забавно.

ENERGY!!! pic.twitter.com/EFdk2ygtBn — call gunna if you want you a birkin (@KiaSpeaks) April 12, 2020

Съедающий машины носок

Когда уже все перепробовал во время самоизоляции, остается только надеть на руку носок, приделать к нему глаза и заставить есть проезжающие за окном машины.

Отец года

Если у вас большой дом с участком, то можно последовать примеру Fatih Seferagic, который развлекает своего ребенка катанием на небольшом автомобиле с выполнением экстремальных трюков. Свой ролик мужчина подписал так: Вот почему женщины не оставят нас дома, присматривать за детьми. Хотя некоторые дети о таких развлечениях с отцом могут только мечтать.

This is why women wont leave us home to look after the kids ???????? #Lockdown #quarantine pic.twitter.com/bXHPUIzvRc — Fatih Seferagic (@FatihSeferagic) April 13, 2020

Фитнес для всех жителей района

В Испании фитнес-инструктор решил провести занятия для сидящих дома соседей. Запись опубликовала пользователь Zoe Scaman.

In Seville, Spain they are not accepting #quarantine as an excuse for not working out. This fitness instructor hosts a workout from a rooftop —and people join his class from their balconies. More of humanity’s awesomeness pic.twitter.com/Aw23y2tkYi — Zoe Scaman (@zoescaman) March 15, 2020

Империя под защитой

Ну и в заключении пользователь-косплеер из Татарстана StarFans Tatarstan показывает, как можно заниматься творчеством, не выходя из дома.