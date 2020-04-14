Голодный носок и пранк с телевизором: как пользователи соцсетей развлекаются в изоляции

После начала пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 многие страны мира ввели карантин или даже комендантский час, предписывающий гражданам находиться дома, выбираясь на улицу только в случае острой необходимости — в магазин за продуктами или в аптеки. К счастью большинство так и поступает, но и у этих, безусловно ответственных людей возникает вопрос — чем себя занять, если работа не позволяет трудиться удаленно? Как можно развлечься?
В поисках ответа на этот вопрос корреспонденты Федерального агентства новостейсобрали наиболее яркие и смешные примеры народного творчества в социальных сетях.
Полет в бизнес-классе
Когда заставили сидеть дома, но хочется отправиться в путешествие приходится выкручиваться, как это сделал житель Роттердама Йероен Гортворст. Мужчина сымитировал полет в бизнес-классе самолета, находясь в собственной ванной комнате.
LADBible! ???? Ik kan niet meer. https://t.co/GARrRfdcLa— Jeroen Gortworst (@jeroengortworst) April 8, 2020
Трикшот
Другой пользователь Сети, находясь на самоизоляции решил прокачать навык броска мяча для регби в баскетбольное кольцо. При этом он усложнил себе задачу, выполняя бросок из-за спины.
『キング』カルロス・スペンサーの正確無比なパスをご覧ください????????????#オールブラックス#stayhome#StayHomeChallenge @AllBlacks @WorldRugby_JP pic.twitter.com/5STcFfxYYF— オールブラックス日本公式 (@allblacks_jp) April 6, 2020
Розыгрыш с телевизором
Пользователь с ником Yoshyy Boyy опубликовал забавный ролик, в котором его семья решила разыграть родителей, сымитировав «попадание» баскетбольного мяча по экрану телевизора. Другие объяснения не нужны, просто смотрим ролик.
Broken Tv Prank on Mom *she cries*???? https://t.co/kTeDII65bP#lockdowneffect #QuarantineLife #StayHome #StayHomeChallenge #pranks #YouTubers #contentcreator pic.twitter.com/tQREt2xwby— Yoshyy Boyy (@jtorreslacen) April 6, 2020
Работа на дому
Ближневосточный пользователь Twitter Dr Abdalla в шуточной форме изобразил удаленную работу на дому. При этом автору ролика активно мешает его многочисленное семейство. Сначала в кадр попадает один ребенок, через какое-то время к нему присоединяется другой, а далее онлайн-совещание прерывает его супруга и женщина с барабаном.
#Funny working from home with kids during corona virus.????????#workingfromhomewithkids#workingfromhome#StayHomeChallenge #COVID19challenge pic.twitter.com/Ob4eV3688a— Dr Abdalla???????? (@DrAbdalla_1) April 8, 2020
Память о короле поп-музыки
Anne Boleyn в свою очередь опубликовала забавный ролик, демонстрирующий мужчину, который пытается попить очень горячий чай. Обжигаясь о кружку, он исполняет знаменитую песню короля поп-музыки Майкла Джексона Billie Jean.
This is so funny! ????#confinement #StayHomeChallenge pic.twitter.com/ObcCopl91Q— Anne Boleyn (@SixTudorQueens) April 13, 2020
Когда закрыли спортзал
Marie C на своей странице в социальной сети Twitter опубликовала ролик, демонстрирующий парня, который выливает на пол своей кухни средство для мытья посуды и жидкое мыло, после чего начинает делать упражнения, похожие на занятия на беговой дорожке. Свой пост девушка подписала так: Я, когда узнала, что мой спортзал закрыт до апреля.
Me when I found out my gym closed until April. #stayhomechallengepic.twitter.com/RagbOKU4kb— Marie C (@9woodMac) March 17, 2020
Странный дуэт
Пользователь с ником Call gunna if you want you a Birkin пошел дальше и опубликовал запись, демонстрирующую танцующую под музыку девушку в соблазнительном наряде. Видео записывает на мобильные телефон стоящая рядом пожилая женщина и если даже эта ситуация может вызвать вопросы, то ближе к концу ролика вопросов может стать намного больше. Но выглядит все это довольно забавно.
ENERGY!!! pic.twitter.com/EFdk2ygtBn— call gunna if you want you a birkin (@KiaSpeaks) April 12, 2020
Съедающий машины носок
Когда уже все перепробовал во время самоизоляции, остается только надеть на руку носок, приделать к нему глаза и заставить есть проезжающие за окном машины.
Quarantine day 6. pic.twitter.com/er652Oy3Ki— jamie (@gnuman1979) March 16, 2020
Отец года
Если у вас большой дом с участком, то можно последовать примеру Fatih Seferagic, который развлекает своего ребенка катанием на небольшом автомобиле с выполнением экстремальных трюков. Свой ролик мужчина подписал так: Вот почему женщины не оставят нас дома, присматривать за детьми. Хотя некоторые дети о таких развлечениях с отцом могут только мечтать.
This is why women wont leave us home to look after the kids ???????? #Lockdown #quarantine pic.twitter.com/bXHPUIzvRc— Fatih Seferagic (@FatihSeferagic) April 13, 2020
Фитнес для всех жителей района
В Испании фитнес-инструктор решил провести занятия для сидящих дома соседей. Запись опубликовала пользователь Zoe Scaman.
In Seville, Spain they are not accepting #quarantine as an excuse for not working out. This fitness instructor hosts a workout from a rooftop —and people join his class from their balconies. More of humanity’s awesomeness pic.twitter.com/Aw23y2tkYi— Zoe Scaman (@zoescaman) March 15, 2020
Империя под защитой
Ну и в заключении пользователь-косплеер из Татарстана StarFans Tatarstan показывает, как можно заниматься творчеством, не выходя из дома.
Офицер галактической империи под надежной защитой! ????— StarFans Tatarstan (@StarfansT) April 11, 2020
Маска, перчатки и очки на экстренный случай! Берегите себя и оставайтесь дома!#косплеюдома #домашнийкосплеер #звёздныевойны #starwars #cosplay #starfanstatarstan #StayHomeChallenge #imperialofficer pic.twitter.com/pfh1XM6r8D