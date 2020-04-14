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Голодный носок и пранк с телевизором: как пользователи соцсетей развлекаются в изоляции

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Как люди развлекаются при самоизоляции во время пандемии COVID-19

После начала пандемии коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 многие страны мира ввели карантин или даже комендантский час, предписывающий гражданам находиться дома, выбираясь на улицу только в случае острой необходимости — в магазин за продуктами или в аптеки. К счастью большинство так и поступает, но и у этих, безусловно ответственных людей возникает вопрос — чем себя занять, если работа не позволяет трудиться удаленно? Как можно развлечься?

В поисках ответа на этот вопрос корреспонденты Федерального агентства новостейсобрали наиболее яркие и смешные примеры народного творчества в социальных сетях.

Полет в бизнес-классе

Когда заставили сидеть дома, но хочется отправиться в путешествие приходится выкручиваться, как это сделал житель Роттердама Йероен Гортворст. Мужчина сымитировал полет в бизнес-классе самолета, находясь в собственной ванной комнате.

Трикшот

Другой пользователь Сети, находясь на самоизоляции решил прокачать навык броска мяча для регби в баскетбольное кольцо. При этом он усложнил себе задачу, выполняя бросок из-за спины.

 

 

Розыгрыш с телевизором

Пользователь с ником Yoshyy Boyy опубликовал забавный ролик, в котором его семья решила разыграть родителей, сымитировав «попадание» баскетбольного мяча по экрану телевизора. Другие объяснения не нужны, просто смотрим ролик.

 

 

Работа на дому

Ближневосточный пользователь Twitter Dr Abdalla в шуточной форме изобразил удаленную работу на дому. При этом автору ролика активно мешает его многочисленное семейство. Сначала в кадр попадает один ребенок, через какое-то время к нему присоединяется другой, а далее онлайн-совещание прерывает его супруга и женщина с барабаном.

 

 

Память о короле поп-музыки

Anne Boleyn в свою очередь опубликовала забавный ролик, демонстрирующий мужчину, который пытается попить очень горячий чай. Обжигаясь о кружку, он исполняет знаменитую песню короля поп-музыки Майкла Джексона Billie Jean.

 

 

Когда закрыли спортзал

Marie C на своей странице в социальной сети Twitter опубликовала ролик, демонстрирующий парня, который выливает на пол своей кухни средство для мытья посуды и жидкое мыло, после чего начинает делать упражнения, похожие на занятия на беговой дорожке. Свой пост девушка подписала так: Я, когда узнала, что мой спортзал закрыт до апреля.

 

 

Странный дуэт

Пользователь с ником Call gunna if you want you a Birkin пошел дальше и опубликовал запись, демонстрирующую танцующую под музыку девушку в соблазнительном наряде. Видео записывает на мобильные телефон стоящая рядом пожилая женщина и если даже эта ситуация может вызвать вопросы, то ближе к концу ролика вопросов может стать намного больше. Но выглядит все это довольно забавно.

 

 

Съедающий машины носок

Когда уже все перепробовал во время самоизоляции, остается только надеть на руку носок, приделать к нему глаза и заставить есть проезжающие за окном машины.

 

 

Отец года

Если у вас большой дом с участком, то можно последовать примеру Fatih Seferagic, который развлекает своего ребенка катанием на небольшом автомобиле с выполнением экстремальных трюков. Свой ролик мужчина подписал так: Вот почему женщины не оставят нас дома, присматривать за детьми. Хотя некоторые дети о таких развлечениях с отцом могут только мечтать.

 

 

Фитнес для всех жителей района

В Испании фитнес-инструктор решил провести занятия для сидящих дома соседей. Запись опубликовала пользователь Zoe Scaman.

 

 

Империя под защитой

Ну и в заключении пользователь-косплеер из Татарстана StarFans Tatarstan показывает, как можно заниматься творчеством, не выходя из дома.

 

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