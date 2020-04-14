Сирия, 14 апреля. Сотрудник сил безопасности пострадал в результате взрыва на юго-западе Дамаска. Курдские боевики задержали ряд гражданских лиц в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Саперы САА демонтировали 29 СВУ на юго-западе Сирии, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили 29 СВУ во время зачистки территорий Даръа и Дамаска; по неподтвержденным данным, подверглись нападению террористов на востоке Хомса; пережили взрыв на юго-западе Дамаска.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжает обмениваться ударами с САА в районе Аз-Завия в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: провели рейды в городе Багуз-Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что накануне произошел взрыв на юго-западе Дамаска. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (QalaatAlMudiq), инцидент имел место в населенном пункте Саса. Сработало СВУ, установленное под автомобилем одного из сотрудников сил безопасности, в результате чего он получил ранения.

Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев сообщил о результатах работ по зачистке местности в юго-западных сирийских регионах, проведенных в первой половине дня. Согласно опубликованной информации, инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Дума, Арбил, Мазрат-Махмуд и Хош аль-Фара в Дамаске. Кроме того, саперы правительственных сил были задействованы в городах Джасим, Кафр-Шамс и Эль-Харра в Даръа. В общей сложности в провинциях были обнаружены и демонтированы 29 взрывоопасных предметов, оставленных террористами. Напомним, территории Даръа и Дамаска полностью перешли под контроль сил САР весной-детом 2018 года.

Провинция Хомс

Появились неподтвержденные данные о вылазке боевиков «Исламского государства»1 в Сирийской пустыне. Военный источник в сети Twitter (smmsyria) заявляет о том, что отряд проправительственных сил подвергся нападению в районе города Эс-Сухне на востоке Хомса, в результате чего один из ополченцев-шиитов был убит. Тем не менее официального подтверждения эта информация пока не получила.

Напомним, прошлая вылазка боевиков ИГ1 на востоке провинции произошла в минувшую пятницу. Многие военные аналитики полагают, что поддержку террористам на данном направлении оказывают силы международной коалиции во главе с США, базирующиеся на территории оккупированной «55-километровой зоны».

Провинция Дейр-эз-Зор

В связи с участившимися вылазками террористов «Исламского государства» в занимаемых «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) районах возобновились обыски. Согласно данным Twitter-канала (MasarPressNet), рейды курдских боевиков состоялись в городе Багуз Фаукани на юго-востоке Дейр-эз-Зора. В результате были задержаны несколько гражданских лиц. Об их дальнейшей судьбе пока ничего неизвестно.

Напомним, несколько часов назад сообщалось о взрыве на маршруте следования патрульных автомобилей SDF в Аль-Бусейре, в организации которого подозреваются боевики террористической группировки.

Провинция Идлиб

Ранее поступала информация о детонации заминированного автомобиля в населенном пункте Кафр-Тахрим на севере Идлиба. Как известно, взрыв привел к гибели двух человек, в том числе шариатского судьи бандформирования «Хайят Тахрир аш-Шам». По данным Telegram-канала (directorate4), погибший террорист по прозвищу Абу Бакр Халяби представлял группировку в населенном пункте Салькин. Никакой информации о том, какая из бандгрупп несет ответственность за минирование транспортного средства, все еще не поступало.

Тем временем в южных районах провинции продолжаются перестрелки между правительственными войсками и боевиками вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (PetroniusMax10), стычки наблюдаются в горном районе Аз-Завия. Напомним, инициаторами боевых действий на данном направлении стали джихадисты ХТШ.

1 Организация запрещена на территории РФ.