Госдума отменит госпошлину для жителей Донбасса при получении гражданства РФ

Москва, 14 апреля. Законопроект об освобождении от госпошлины жителей ДНР и ЛНР при получении гражданства РФ внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом свидетельствует документ, опубликованный в электронной базе Госдумы.

В настоящее время госпошлина за вступление в гражданство РФ составляет 3,5 тысячи рублей, передает газета «Известия».

«Учитывая соотношение размера реальных доходов населения народных республик к размеру взимаемой государственной пошлины, считаю необходимость ее уплаты чрезмерной», — заявил депутат Госдумы Андрей Козенко.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт окончательно.