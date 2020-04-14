Путин призвал эффективно использовать ресурсы для активной антикризисной политики в РФ

Москва, 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что ресурсы и резервы для активной антикризисной политики в ситуации с коронавирусом у России есть. Глава государства призвал использовать их максимально эффективно.

«Ресурсы, инструменты, резервы для активной антикризисной политики – я уже об этом говорил, вы сами об этом знаете, – у нас есть. Нужно использовать их максимально эффективно и с ощутимым результатом для экономики, а значит, для граждан», — сказал президент РФ в ходе онлайн-совещания по экономическим вопросам.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Ранее глава государства на саммите ЕАЭС заявил о необходимости принятия экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса. Методы борьбы с COVID-2019 должны быть разумными и пропорциональными, заметил Путин. Он добавил, что они не должны приводить к разрыву кооперации между странами.