Черновол призналась в смертельном поджоге штаба Партии регионов

Главным политическим событием в Киеве сегодня стало дешевое пиар-шоу вокруг активистки Майдана Татьяны Черновол, которая в полдень прибыла в Госбюро расследований по повестке. Там следователи пытались провести допрос, а во второй половине дня Печерский суд будет избирать ей меру пресечения. Корреспондент Федерального агентства новостей передает с места событий.

Напомним, на днях Татьяне Черновол следователи ГБР вручили подозрение в умышленном убийстве человека. Ей инкриминируют девять статей, из которых восемь попадают под закон «Об амнистии для активистов Майдана». 18 февраля 2014 года активистка возглавила группу протестующих, которые подожгли здание офиса Партии регионов, где задохнулся 58-летний системный администратор Владимир Захаров.

По свидетельствам очевидцев, в этот день активисты Майдана забросали здание на улице Липской коктейлями Молотова, зная, что там находятся люди. То есть они прекрасно осознавали последствия своих действий, а Черновол лично разбила окно в офис ПР, отодвинула роллету и бросила внутрь бутылку с горючей смесью. Все это зафиксировано на видео.

После вручения Черновол «подозрения» от ГРБ через шесть лет после преступления на ее защиту бросились многие сторонники Майдана и однопартийцы из «Европейской солидарности» (включая действующего главу МВД Арсена Авакова). Они потребовали закрыть дело против активистки на том основании, что она «прошла Майдан и является одним из его символов».

Сама Черновол перед тем, как зайти в здание Госбюро расследований по Киеву, дала небольшой брифинг для прессы. В его ходе было видно, что она чувствует себя уверенно и совершенно не волнуется за свою судьбу.

«Я абсолютно спокойна, потому что я относительно самодостаточный человек. Мне и в тюрьме будет неплохо. Я знаю, чем буду там заниматься. Я абсолютно готова пройти этот путь, — заявила она у стен ведомства. — Дело против меня — это дело против всех сознательных украинцев, а также всех, кто имеет национальное достоинство. Оно начало расследоваться еще 18 октября 2019-го. Даже не в тот момент, когда адвокат [бывшего президента Украины Виктора] Януковича господин [Андрей] Портнов фактически возглавил ГБР. Это часть плана «капитуляции Украины».

Черновол отметила, что приняла твердое решение не свидетельствовать против себя.

«Да, я поджигала офис Партии регионов. Но я делала это для того, чтобы отвлечь внимание карателей от Мариинского парка, где начали убивать активистов Майдана. Да, я это делала, но показания давать не буду. Из-за поджога человек не погиб. Он погиб после того, как офис Партии регионов был занят силами «Беркута» и «титушек»… И даже после того, как приехала пожарная машина и потушила огонь», — добавила бывший нардеп.

Здесь она совершенно явно врала киевской прессе в лицо. Потому что протоколы следствия по делу о гибели сисадмина Захарова совершенно четко зафиксировали: компьютерщик потерял сознание и задохнулся в первые полчаса после поджога офиса. Впрочем, у Черновол и пришедших поддержать ее лидеров режима [бывшего президента Украины Петра] Порошенко была своя правда. Когда активистка удалилась на допрос, перед журналистами выступили экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий и член фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко.

Они говорили речи о том, что «действующая власть по наущению России пытается посадить Таню, один из символов Майдана».

«Если сейчас мы не окажем максимальное противодействие и дадим ее посадить, то вскоре силовики придут и за нами», — сообщил Парубий.

Его страх был вполне понятен — ведь, будучи «комендантом Майдана», политик лично участвовал в убийстве десятков человек в 2014-м. Причем не только на Майдане в Киеве, но и при штурме Дома профсоюзов в Одессе. Напомним, там он координировал действия боевиков, которые сожгли в этом здании более 40 человек.

Впрочем, как считают киевские эксперты, все эти выступления были не более чем дешевым пиар-шоу. Дело в том, что руководство ГБР заранее заявило: «Сторона обвинения не обращалась за разрешением на задержание экс-нардепа Татьяны Черновол по делу поджога офиса Партии регионов». Кроме того, сегодня в Печерском суде, где ожидается избрание меры пресечения для активистки, прокуратура будет ходатайствовать лишь… о взятии ее под круглосуточный домашний арест.

В частности, украинский депутат, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин уже заявил по этому поводу следующее.

«При президенте [Владимире] Зеленском Татьяна Черновол однозначно не сядет в тюрьму, равно как и другие одиозные представители «постмайданного» режима. Во-первых, Зеленский во многом последовательно продолжает политику Порошенко. И она не предусматривает «посадок» своих (а для Зеленского «герои Майдана» теперь уже «свои»). Во-вторых, закон о «майданной амнистии — 2014» освободил от уголовной ответственности всех активистов Майдана, а также запретил следователям собирать доказательства их преступлений и обязал прокуроров уничтожить уже собранные. В-третьих, профессионалов необходимой для расследования таких преступлений квалификации ни в ГБР, ни в прокуратуре просто нет».

Кроме того, напомнил Кузьмин, «Черновол стоит первой в очереди за депутатским мандатом по спискам «Европейской солидарности».

«Уверен, что кто-то из депутатов «Евросолидарности» вскоре обязательно сдаст мандат и освободит для Черновол место в Раде, как в свое время освободили место для [экс-главы Украинского института Нацпамяти Владимира] Вятровича. А вот после того, как она получит мандат, предъявленное Черновол подозрение от ГБР должно быть вручено повторно, но уже за подписью генпрокурора. А это весьма маловероятно, учитывая опыт подписания генпрокурором [Ириной] Венедиктовой «подозрений» таким преступникам, как Сергей Стерненко и Петр Порошенко. Да и западные «кураторы» Украины, поддержавшие Майдан, вряд ли позволят следователям копать по-серьезному», — резюмировал депутат ОПЗЖ.

Как стало известно позже, Татьяна Черновол отказалась давать показания на допросе.