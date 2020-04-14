Лавров заявил, что Россия не собирается просить ЕС о снятии санкций в условиях пандемии

Москва, 14 апреля. Россия не станет просить Евросоюз снять введенные в 2014 году санкции в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава дипломатического ведомства уточнил, что если Евросоюз поймет, что метод санкционного давления исчерпал себя и откажется от ограничительных мер, то Москва ответит взаимностью.

«Но просить снимать санкции мы не собираемся», — подчеркнул глава МИД РФ.

Во время интервью в онлайн-формате для российских и зарубежных средств массовой информации Лавров подчеркнул, что санкции, которые сокращают возможности противодействовать пандемии, являются абсолютно аморальными и бесчеловечными.

«Важно, чтобы неприемлемость односторонних санкций, тем более санкций, которые затрагивают гуманитарные интересы простых людей, обрела уже вид международной договоренности», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российские власти изучат указ президента США Дональда Трампа, который разрешает вводить санкции против стран, задерживающих эвакуацию американцев.

Напомним, Трамп подписал указ о введении визовых санкций против стран, которые откладывают вывоз американцев или препятствуют этому процессу. Многие страны начали возвращать своих граждан из-за эпидемии коронавируса. Мировая пандемия привела к тому, что ряд государств закрыли границы, в результате чего иностранные туристы оказались в ловушке.

Эвакуацию граждан осуществляет и Россия. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова разрешила использовать для этих целей силы Минобороны и МЧС, а также распорядилась подключить белорусскую авиакомпанию «Белавия» для вывоза россиян из Египта в счет ее долга перед Россией.