Уткин отреагировал на вмешательство Меркури в его конфликт с Соловьевым

Москва, 14 апреля. Журналист Василий Уткин заявил, что не знаком с блогером Илиасом Меркури, который пожаловался на угрозы со стороны комментатора.

В Сети разгорелся скандал между Уткиным и телеведущим Владимиром Соловьевым, позднее к конфликту подключился и Меркури. По словам журналиста, Уткин звонил ему с угрозами.

Спортивный комментатор, отвечая на вопрос, контактировал ли он с Меркури, заявил, что вообще не знает, кто он такой, и не знаком с ним.

«Я не знаком с Илиасом Меркури и вообще не знаю, кто это», — сказал Уткин в беседе с «НьюИнформ», комментируя вмешательство Меркури в его конфликт с Соловьевым.

Журналисты Уткин и Соловьев устроили в соцсети Twitter словесную перепалку, обменявшись публикациями с критикой друг друга. Комментатор возмутился действиями российских властей в период распространения коронавирусной инфекции, а Соловьев назвал его психически нездоровым. Однако на этом оскорбления звездных журналистов не закончились, указала «Газета.ру».

На сегодняшний день в России зарегистрировано свыше 21 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. Российские власти мгновенно отреагировали на распространение смертоносного вируса и приняли ряд меры для противодействия. В частности, запрещены массовые мероприятия, закрыты театры, музеи, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение. Более того, президент России продлил объявленную с 30 марта по 5 апреля нерабочую неделю до конца текущего месяца.