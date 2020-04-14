Москва, 14 апреля. Микробиологи и эксперты по тканям назвали одежду, которая лучше всего может защитить человека от коронавирусной инфекции.

Способность задерживать вирус зависит от плотности ткани, указала заведующая кафедрой декоративно-прикладного искусства и художественного текстиля Российского государственного университета имени Косыгина Ирина Рыбаулина. По ее словам, чем плотность ткани выше, тем лучше защита. Высокая плотность у таких тканей как атлас, сатин, твида. Трикотажные вещи, напротив, не такие плотные, поэтому от них лучше отказаться на время пандемии.

На вероятность, что вирус может задержаться на ткани, зависит ее фактурность и неоднородность. В этом плане лучше носить махровые ткани, бархат, искусственную замшу, вельвет и плюш.

Кроме того, советуют выбирать вещи без элементов декора, таких как пуговицы, молнии, поскольку «вирус может оставаться жизнеспособным на меди до четырех часов, на картоне — до 24, на нержавеющей стали и пластике — до трех суток».

Доцент кафедры биофизики МФТИ и заместитель директора по научной работе ИФХЭ РАН Олег Батищев также призвал чаще мыть волосы и собирать их, поскольку вирус может цепляться к волосам, указали «Известия».

Первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Китайские власти считают, что за разработкой нового типа коронавируса стоит американская сторона. Некоторые эксперты убеждены, что вирус был создан США, в частности, бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин сообщил, что смертоносный новый вирус разработали в одной из лабораторий Пентагона пять лет назад.