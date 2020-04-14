Безпалько призвал ограничить работу антироссийских СМИ, спонсируемых США

Политолог Богдан Безпалько уверен, что позитивная повестка внутри страны поможет РФ противостоять влиянию США, которые выделяют миллиарды на деятельность антироссийских СМИ.

Ранее Консультативная комиссия по вопросам публичной дипломатии США опубликовала отчет о расходах за 2018 финансовый год, в котором сообщалось, что Государственный департамент выделил 2,7 млрд рублей (36 млн долларов) на усиление влияния в России и антироссийскую пропаганду.

Согласно опубликованным данным, основные планы Госдепа заключаются в усилении влияния Соединенных Штатов в России. Из затраченных средств американская сторона потратила 700 млн рублей на так называемое противодействие российской пропаганде и дезинформации, в том числе за пределами страны. Остальные 2 млрд (75% всех затрат) пошли на оплату работы различных антироссийских СМИ, среди которых «Голос Америки», «Радио Свобода» и «Настоящее время».

Чтобы оправдать пусть и небольшие затраты бюджета, власти США выставляют Российскую Федерацию в качестве якобы одного из главных «агрессоров» на планете, который, в свою очередь, изображает Запад как угрозу.

По словам члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, Москве необходимо реагировать на подобные выпады в свою сторону, однако проблема заключается в том, что Россия недооценивает роль информационной и психологической войны.

«Противника можно деморализовать, его солдат и его граждан можно дезориентировать без всякого оружия, без бомбардировок, без потерь в собственной военной силе. Для этого и используются подобные инструменты. Если человека убедить, что его страна находится в полном кризисе, в состоянии развала, что никакого будущего нет, что вся история — это сплошной мрак и мерзость, такой человек будет и деморализован, и дезориентирован. Он тогда становится удобным объектом для манипулирования со стороны всех вышеперечисленных структур (антироссийских СМИ. — Прим. ФАН)», — утверждает он.

Проблема России также заключается в том, что она только недавно начала по-настоящему бороться с тлетворным влечением различных западных средств массовой информации и откровенно антироссийских структур.

«Не могу сейчас точно сказать, но я убежден, что некоторые из антироссийских структур даже не являются иностранными агентами. Я думаю, что стоило бы прекратить финансирование этих СМИ, стоило бы всячески запретить сотрудничество с ними, в общем, предпринять все необходимые меры, которые бы полностью нивелировали влияние этих информационных ресурсов на граждан России, а также на ближайшее окружение нашей страны — постсоветское пространство», — продолжил Безпалько.

Первое, что необходимо для борьбы с подобными СМИ — это директивное ограничение работы антироссийских изданий, признание их работы деструктивной, разрушающей основы российского государства. Кроме того, власти РФ должны перекрыть источники финансирования таких информационных агентств, причем неважно, откуда поступают деньги — из американского бюджета или же за счет российской рекламы.

«В любом случае без финансирования подобные структуры очень быстро прекратят свое существование. Еще один способ — это борьба, которую уже введут некоторые наши СМИ, например, Sputnik, RT, но, конечно, они ни по объему финансирования, ни по охвату вещания соревноваться совокупно со всеми этими СМИ не могут, поэтому нужно будет изобретать какие-нибудь новые способы, которые позволяли бы при существующих условиях доносить информацию до слушателей за рубежом. Но по оценкам экспертов, с которыми мне приходилось общаться, RT представляет собой не столько канал, который презентует Россию и русскую точку зрения, сколько антиамериканский канал, подмечающий недостатки американской политики. Поэтому необходимо, чтобы наши СМИ доносили именно точку зрения России, презентовали нашу страну, а не только боролись с недостатками Запада», — заключил эксперт.

Ранее ФАН выпустил расследование, в котором сообщалось, что признанный в России нежелательной организацией «Европейский фонд поддержки демократии» (European Endowment for Democracy, EED, ЕФД) помогал оппозиции отрабатывать западную методичку по проведению «цветных революций» с помощью студентов.