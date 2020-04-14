Москва, 14 апреля. Президент РФ Владимир Путин призвал проанализировать тенденции в экономике, сложившиеся за последние недели, и обсудить прогнозы.

Глава государства во вторник провел онлайн-совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что ситуация сложилась необычная.

«Мы должны будем посмотреть и внимательно проанализировать тенденции, которые проявились в экономике именно в последние недели, а также поговорить о прогнозах по дальнейшему развитию ситуации», — сообщил Путин.

В ходе совещания глава государства заявил, что ресурсы и резервы для активной антикризисной политики в ситуации с коронавирусом у России есть. Он призвал использовать их максимально эффективно.

По данным на 14 апреля, за последние сутки в РФ выявили 2774 новых заразившихся коронавирусом. Число заболевших в стране достигло 21 102. За минувшие сутки 22 человека с COVID-19 скончались, 224 пациента выздоровели. За весь период зарегистрировано 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Накануне ВОЗ назвала шесть условий для снятия ограничений из-за коронавируса.