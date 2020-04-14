Гузеева объяснила, почему ее дочь не хочет быть актрисой

Москва, 14 апреля. Телеведущая Лариса Гузеева объяснила, почему ее 19-летняя дочь Ольга не захотела пойти по ее стопам. Разница — в отношении к актерской профессии.

«Для меня артисты были людьми с другой планеты- небожители. И я мечтала, и рвалась в этот мир. Для нее великая Удовиченко—тетя Лариса. И это только один пример», — написала она в своем Instagram.

При этом сама Ольга в комментариях к посту объяснила это своей низкой самооценкой. Отметим, что многие поклонники звезды «Давай поженимся» считают, что дочь Гузеевой обладает большим актерским талантом. Они засыпали девушку комплиментами, когда ее мать опубликовала короткие видео, на которых Ольга танцует, изображает волшебную фею или индианку. Тогда Гузеева объяснила, что девушка учится на филолога

Ранее Гузеева опубликовала в соцсетях танцы своей дочери, которая изображает то индианку, то волшебную фею. Ее поклонники восхитились талантом Ольги, однако мать сообщила, что ее дочь учится на филолога и не думает о карьере артистки.

Ролики снимает и сама Гузеева. По ее словам, ей дома, как и многим очень скучно, но она находит, чем себя развлечь. На одной из записей супруг ведущей Игорь Бухарова, накрывшись пледом, изображает молящегося ортодоксального хасида перед холодильником. Периодически он пытается заглянуть внутрь, но в этот момент звучит резкий окрик и приказ молиться дальше.