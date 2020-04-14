Коронавирус из США привезли в Россию. События дня. ФАН-ТВ

В Россию доставили штамм коронавируса из США Штамм коронавируса из США прибыл в Россию. Образцы в нашу страну сегодня пропустила Томская таможня. Как говорится в сообщении ведомства, декларация на специфический груз была подана электронно 10 апреля. Вирусные частицы перевозились в специальных флаконах массой 88 граммов, которые были упакованы в термоконтейнер с хладоэлементами. В нашей стране штаммом займутся медики и ученые, они проведут серию исследований. А в США тем временем начинается расследование о причинах возникновения пандемии COVID-19. Делом займется комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам. Члены спецгруппы планируют разобраться в действиях ВОЗ, в истории первого заражения человека этим вирусом и, в целом, в естественности процесса. Напомним, что США сейчас занимают в мире первую строчку по статистике распространения нового коронавируса, обогнав по количеству заболевших Испанию, а по числу погибших — Италию.

Петербургский ресторатор не откроет свои заведения История петербургского ресторатора завершилась, не успев достигнуть кульминации. Александр Затуливетров, совладелец группы SkyRest отказался от идеи открыть свои рестораны 15 апреля, невзирая на режим самоизоляции. «Дорогие коллеги и друзья. Простите меня. Я, наверное, не оправдал ваших надежд. Но поступить по-другому я не мог», — написал Затуливетров в своем Facebook. Напомним, на прошлой неделе он заявил, что откроет свои заведения, если власти не объявят режим ЧС. Ресторатор обозначил главную проблему бизнеса — непосильные платежи и обязательства перед наемными сотрудниками. Никакого кредита, даже беспроцентного, для покрытия расходов, по убеждению Затуливетрова, не хватит. Что-то заставило Затуливетрова пересмотреть приоритеты и понять, что его действия могут привести к заражению массы людей. «Но ни одна акция, заявление, вызов не стоит здоровья и жизни конкретной семьи. Открыть ресторан, вроде бы имея все, в том числе и деньги на штраф, теперь мне кажется совершенно пошлой и неуместной затеей. Я не буду открывать ресторан. Можете забрасывать меня грязными тряпками. Я уже свыкся с этим», — написал бизнесмен.

Проводная связь может подорожать на 10% Услуги проводной связи в скором времени могут вырасти. Ресурс TelecomDaily провел опрос топ-менеджеров ведущих телекоммуникационных компаний. На основании результата был составлен прогноз, согласно которому в ближайшее время тарифы должны подняться на 10% минимум. Так считает большинство опрошенных представителей. Некоторые прогнозируют большее подорожание, вплоть до 20%, но такая вероятность невысока. Раньше участники рынка связывали рост тарифов с изменениями в законодательстве и повышением НДС. Сейчас на первый план вышло ухудшение экономической ситуации в целом, ну и повышенный спрос на коммуникации, как следствие оздоровительных каникул в России.