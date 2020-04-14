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15:36 14 Апреля 2020

Коронавирус из США привезли в Россию. События дня. ФАН-ТВ

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В Россию доставили штамм коронавируса из США

Коронавирус из США привезли в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Штамм коронавируса из США прибыл в Россию. Образцы в нашу страну сегодня пропустила Томская таможня. Как говорится в сообщении ведомства, декларация на специфический груз была подана электронно 10 апреля. Вирусные частицы перевозились в специальных флаконах массой 88 граммов, которые были упакованы в термоконтейнер с хладоэлементами. В нашей стране штаммом займутся медики и ученые, они проведут серию исследований. А в США тем временем начинается расследование о причинах возникновения пандемии COVID-19. Делом займется комитет Сената по внутренней безопасности и правительственным делам. Члены спецгруппы планируют разобраться в действиях ВОЗ, в истории первого заражения человека этим вирусом и, в целом, в естественности процесса. Напомним, что США сейчас занимают в мире первую строчку по статистике распространения нового коронавируса, обогнав по количеству заболевших Испанию, а по числу погибших — Италию.

Петербургский ресторатор не откроет свои заведения

Коронавирус из США привезли в Россию. События дня. ФАН-ТВ

История петербургского ресторатора завершилась, не успев достигнуть кульминации. Александр Затуливетров, совладелец группы SkyRest отказался от идеи открыть свои рестораны 15 апреля, невзирая на режим самоизоляции.
«Дорогие коллеги и друзья. Простите меня. Я, наверное, не оправдал ваших надежд. Но поступить по-другому я не мог», — написал Затуливетров в своем Facebook.
Напомним, на прошлой неделе он заявил, что откроет свои заведения, если власти не объявят режим ЧС. Ресторатор обозначил главную проблему бизнеса — непосильные платежи и обязательства перед наемными сотрудниками. Никакого кредита, даже беспроцентного, для покрытия расходов, по убеждению Затуливетрова, не хватит. Что-то заставило Затуливетрова пересмотреть приоритеты и понять, что его действия могут привести к заражению массы людей.
«Но ни одна акция, заявление, вызов не стоит здоровья и жизни конкретной семьи. Открыть ресторан, вроде бы имея все, в том числе и деньги на штраф, теперь мне кажется совершенно пошлой и неуместной затеей. Я не буду открывать ресторан. Можете забрасывать меня грязными тряпками. Я уже свыкся с этим», — написал бизнесмен.

Проводная связь может подорожать на 10%

Коронавирус из США привезли в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Услуги проводной связи в скором времени могут вырасти. Ресурс TelecomDaily провел опрос топ-менеджеров ведущих телекоммуникационных компаний. На основании результата был составлен прогноз, согласно которому в ближайшее время тарифы должны подняться на 10% минимум. Так считает большинство опрошенных представителей. Некоторые прогнозируют большее подорожание, вплоть до 20%, но такая вероятность невысока. Раньше участники рынка связывали рост тарифов с изменениями в законодательстве и повышением НДС. Сейчас на первый план вышло ухудшение экономической ситуации в целом, ну и повышенный спрос на коммуникации, как следствие оздоровительных каникул в России.

Белоруссия и ЕС подписали соглашение о визах и реадмиссии

Коронавирус из США привезли в Россию. События дня. ФАН-ТВ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал с Европейским Союзом соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии.
«Ратифицировать соглашение между Белоруссией и Европейским союзом об упрощении выдачи виз, подписанное в Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в сообщении.
Реадмиссия будет касаться тех, кто прибыл в республику без разрешения. Документ, к слову был подписан в Брюсселе еще в начале января. Что касается виз, как скоро они пригодятся гражданам Белоруссии и стран Евросоюза, пока неясно, границы, все-таки остаются закрытыми. Но вот стоимость разрешения на въезд обоюдно снижается почти вдвое: с €60 до €35, а срок пребывания пропорционально возрастет — до 180 дней в году.