Академик РАН рассказал о пользе секса в период эпидемии коронавируса

Москва, 14 апреля. Секс оказывает положительное влияние на иммунитет, поскольку позволяет снять психологическое напряжение. Об этом рассказал иммунолог и академик РАН Валерий Черешнев.

«Это одна из разновидностей снятия психологического напряжения. В определенном возрасте у человека есть такая потребность: это мощнейшая разрядка, так что для иммунной системы это безусловная польза», — заявил ученый, отвечая на вопрос, поможет ли секс укрепить защитные силы организма в период эпидемии коронавируса.

Также Черешнев рассказал о влиянии крепкого алкоголя на иммунитет. По словам эксперта, спиртные напитки не несут ничего хорошего для организма.

«От крепкого алкоголя сплошной вред: он ослабляет иммунитет и может способствовать ухудшению состояния здоровья», — подчеркнул академик РАН в интервью «Российской газете».

Кроме того, Черешнев призвал не рассчитывать на «волшебное действие» имбиря и лимонов в период эпидемии. Он отметил, что в больших количествах такие продукты могут навредить иммунитету.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о связи секса с распространением коронавируса. По его словам, у пары, которая проводит время дома, гораздо меньше шансов заразиться.

Напомним, первые случаи коронавируса были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлго года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, сообщает «Царьград».

По данным на 14 апреля, в России зарегистрировано 21102 заразившихся COVID-19. За минувшие сутки выявили 2774 новых случая. Общее число летальных исходов в стране составляет 170, пишет НСН.