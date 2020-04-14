Погребинский заявил о тайном соглашении между Зеленским и Порошенко

Киев, 14 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский и бывший глава государства Петр Порошенко заключили тайное соглашение, считает украинский политолог Михаил Погребинский.

За проект закона о земле не проголосовали бы без поддержки пятого президента Украины, из этого аналитики и политики сделали вывод, что между Порошенко и Зеленский есть какие-то договоренности, указал Погребинский в эфире телеканала «112. Украина».

«Что в тех случаях, когда Зеленскому очень нужно, но своих голосов не хватает, например, как происходило в случае с [украинским олигархом Игорем] Коломойским, когда его люди отказывались голосовать, а их довольно много там, больше 40, тогда стало понятно, что без внешней помощи он не сможет набрать нужные голоса и договорился с Порошенко», — напомнил политолог.

По его мнению, такой расклад событий произошел из-за того, что Зеленский «что-то пообещал» Порошенко. Погребинский намекнул, что, скорее всего, глава государства предложил бывшему президенту Украину, против которого есть подозрения в отношении «полутора десятков уголовных дел», сделку, по условиям которой Порошенко не сядет в тюрьму.

«На самом деле он по какой-то части из них уже давно должен был сидеть в тюрьме, причем на очень длительные сроки», – заявил Погребинский.

Напомним, бывший украинский лидер уже фигурирует в более чем 15 уголовных делах, но проходит по большинству из них как свидетель. Порошенко игнорирует требования явиться на допросы.