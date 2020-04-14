Лавров предостерег от попыток политизировать тему пандемии COVID-19

Москва, 14 апреля. Россия призывает участников международного сообщества не политизировать тему пандемии коронавируса и действий ВОЗ. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он предостерег от попыток придать политический окрас проблеме распространения COVID-19.

«Я бы все-таки сейчас сконцентрировался на конкретных шагах по пресечению пандемии, ее распространения, по минимизации ущерба — прежде всего, здоровью и жизни людей», — подчеркнул Лавров.

По его словам, попытки политизировать ситуацию наблюдаются не только в отношении ВОЗ, но и касаются обвинений, «которые выдвигаются в адрес той или иной страны».

Лавров отметил важность координирующей роли ВОЗ в борьбе с распространением коронавируса, о чем свидетельствуют консенсусная резолюция Генассамблеи ООН и итоговая декларация экстренного саммита G20.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с критикой ВОЗ, заявив о намерении вывести свою страну из организации. По его мнению, ВОЗ придает слишком много внимания ситуации в Китае, получая при этом большую часть финансирования от США.

Эпидемия COVID-19 началась в Китае в декабре 2019 года. По последним данным, в мире зафиксировано 1,9 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Жертвами заболевания уже стали свыше 119 тысяч человек.