Россия приняла меры против вывода средств за рубеж

Москва, 14 апреля. Российские власти на 15% увеличили налоговую ставку на доход, выведенный на зарубежные счета. Об этом во вторник заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на видеоконференции с членами Высшего Евразийского экономического совета.

По его словам, данная мера позволит сдержать отток капитала из страны.

«Для недопущения оттока финансов увеличена до 15% ставка налогов на доходы, выведенные на счета в других государствах», — отметил российский лидер.

Путин также подчеркнул, что власти приняли ряд мер в сфере банковского и финансового регулирования. Некоторые из них призваны повысить доступность кредитов для российских регионов.

Глава государства добавил, что на борьбу с коронавирусом Россия уже потратила 1,2% ВВП. Что касается научного направления, то Москва готова поделиться с другими странами своими наработками в области создания вакцины.

Напомним, что эпидемия коронавируса, которая в начале этого года охватила мир, нанесла серьезный удар по всей мировой экономике. Многим странам пришлось закрыть границы, остановить производства и отменить ряд международных мероприятий из соображений карантина. По мнению экономиста банковской компании Citigroup Кэтрин Ман, мировая экономика суммарно потеряет более 5 трлн долларов из-за коронавируса в ближайшие два года.

Сопоставимый прогноз дают специалисты из банка JPMorgan Chase. Они полагают, что коронавирус обойдется миру в 5,5 трлн долларов. При этом в развитых странах экономический спад будет сопоставим с кризисом 2008 и 1975 годов.