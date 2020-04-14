На Украине предложили ослабить карантин в период пандемии

Киев, 14 апреля. Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас считает, что есть большая вероятность второй волны коронавируса, которая «накроет» страну осенью.

По словам специалиста, если у большинства людей выработается иммунитет, она может пройти легче. Как пишет Obozrevatel, Протас призвал власти Украины ослабить карантин, особенно летом. По его мнению, тогда на осень может остаться небольшое количество людей, которые могут заболеть.

«Соответственно, не будет такой большой второй волны. Чтобы сформировался коллективный иммунитет, люди все равно должны переболеть. Фактически темпы распространения вируса и уровень заболеваемости населения сможем регулировать в ручном режиме», — подчеркнул он.

По мнению эксперта, в таком случае у системы здравоохранения также появится возможность восстановления своих возможностей.

Напомним, на днях глава Министерства экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко заявил, что «с начала карантина количество безработных в стране уже увеличилось на 13% по сравнению с февральскими показателями». В абсолютных цифрах ведомство прогнозирует, что общее число безработных на конец мая может составить 9,4% от всего трудоспособного населения. Эксперт «Украинской фабрики мысли» по экономическим вопросам Юрий Гаврилечко выразил уверенность, что власти маскируют реальную картину происходящего в стране, причем весьма неумело.

По мнению Гаврилечко, предельно ясно, что ситуация в борьбе с безработицей будет полностью зависеть от тех мер, которые предпримет кабмин после карантина.