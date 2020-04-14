За сутки в Башкирии скончались два пациента с коронавирусом

Уфа, 14 апреля. За сутки два пациента с коронавирусной инфекцией скончались в больницах Республики Башкирия. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

Министр сообщил, что скончался 63-летний мужчина, который длительное время проходил лечение от основного заболевания — миелодиспластического синдрома, а также рефрактерной анемии. Спустя время медики диагностировали у него опасную инфекцию. Отмечается, что пациент также страдал от ряда хронических заболеваний, таких как бронхит, ишемическая болезнь сердца, а также атеросклероз.

Вторая скончавшаяся пациентка — 73-летняя женщина, у которой было онкологическое заболевание. Кроме того, у нее был инсулинозависимый сахарный диабет, а также серьезные проблемы с сердцем. Несколько лет назад она перенесла операцию по аортокоронарному шунтированию. У нее также была диагностирована коронавирусная инфекция.

Отмечается, что в регионе всего зафиксированы три летальных случая среди пациентов с подтвержденным коронавирусом. С подозрением на инфекцию в стационарах Башкирии находятся 235 пациентов, диагноз подтвержден у 129 человек.