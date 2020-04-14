В Японии разработали чертежи для 3D-печати аппаратов ИВЛ

Москва, 14 апреля. Японские ученые продемонстрировали медикам всего мира чертежи, которые позволяют создавать аппараты искусственной вентиляции легких на 3D-принтере. Эскизы для печати будут распространяться бесплатно. Об этом пишет японское издание The Asahi Shimbun.

Пандемия опасной коронавирусной инфекции спровоцировала острый дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких во всем мире. Данное оборудование является жизненно необходимым для пациентов, у которых возникают серьезные осложнения после заражения коронавирусом. Нехватка оборудования становится причиной высокой смертности среди заболевших. Исправить положение вещей поможет упрощение и увеличение объемов производства аппаратов ИВЛ. За решение данной проблемы взялись японские ученые, передает Planet Today.

Отмечается, что аппарат искусственной вентиляции легких был разработан в 2017 году японским специалистом Наоюки Исикатой и предназначался для использования на борту Международной космической станции.

Ученые говорят, что отличительной особенностью новинки должна стать возможность самостоятельной сборки аппарата из частей, напечатанных на 3D-принтере. Кроме того, устройство сможет работать без электричества.

«Чертежи позволят медикам со всего мира самостоятельно изготавливать аппараты ИВЛ», — заявил Томохико Косака, один из авторов проекта.

Он также добавил, что появление в свободном доступе чертежей для печати должно помочь медикам со всего мира победить общего врага.