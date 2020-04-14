Находящийся на самоизоляции Боярский заявил, что «лишен всего»

Санкт-Петербург, 14 апреля. Актер Михаил Боярский во время пандемии коронавируса начал проводить больше времени со своими детьми, внуками и женой. По его мнению, ему это идет на пользу — он наконец перестал суетиться.

При этом он обратил внимание, что не убивает свободное время за просмотром телевизора. Для него, как уточнил актер, наступило совсем другое время.

«Я лишен не только спорта, но и театра, и кинематографа, и телевидения. То есть я лишен вообще всего. Адаптируюсь к новым обстоятельствам. Как и вся страна, собственно», — рассказал Боярский.

Легендарный мушкетер добавил, что не теряет надежду и верит, что рано или поздно жизнь обязательно вернется в прежнее русло. Пока нужно потерпеть и не впадать в панику.

Отдельно он отметил отмену всех спортивных мероприятий (Боярский, как известно, болеет за петербургский «Зенит». — Прим. ФАН). По словам артиста, многим сегодня не хватает футбола. Боярский считает, что пока можно пересматривать и старые матчи, потому что победы прошлых лет заряжают положительными эмоциями, которые сегодня крайне необходимы. Благодаря этому они потом быстрее вернутся в прежнее жизненное русло, пишет teleprogramma.pro.

В конце марта Боярский в своем официальном Instagram опубликовал большой пост, в котором признался, что пока не определился, как дальше себя вести.

«Нужно искать какие-то другие варианты. Может быть, уехать загород. Так сидеть дома просто невозможно. Как в камере какой-то, в комфортабельной тюрьме», — посетовал он.

Актер добавил, что «как и все нормальные люди, сделал закупки в магазине. Правда, не туалетной бумагой и гречкой, а солью и картошкой.

«Гречку пускай другие едят, я не любитель. Я больше овсяную кашу. Так что дома у нас все в разумных пределах. <...> И вообще, если я и буду что-то покупать в массовом количестве, то только водку», — добавил он.

При этом артист признался, что по футболу не соскучился, потому что сейчас «это все бессмысленно».