Ищенко рассказал, на сколько частей расколото украинское общество

Москва, 14 апреля. Общество на Украине в условиях продолжающейся войны в Донбассе и незакрытых дел по Майдану расколото на несколько частей. Об этом заявил обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По его словам, ситуация на Украине неутешительна спустя шесть лет после государственного переворота в Киеве.

«На Украине оно (общество. – Прим. ФАН) расколото на три, а может быть, и на большее количество частей: там есть Майдан, Антимайдан, а большей части по большому счету сейчас все равно, лишь бы их не трогали», — считает Ищенко.

Дела о преступлениях на Майдане не завершены именно потому, что общество не консолидировано и требует от власти наказать виновных. К тому же простых украинцев сейчас волнуют более насущные вопросы.

«Проблема безработицы, проблема возвращения безработных гастарбайтеров в страну, проблема кризиса, проблема коронавируса — вот главные проблемы Украины», — отметил эксперт.

Жители страны на данный момент заняты проблемой выживания, поэтому им не до перспектив дела по Майдану и отношения нынешней власти к событиям 2014 года.

Ранее экс-глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов рассказал, что обыски у бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол испугали Петра Порошенко. Экс-президент страны активно высказывается в ее поддержку и пытается придать делу политический окрас, передавало Федеральное агентство новостей.