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Академик РАН призвал не рассчитывать на «волшебное действие» лимонов в борьбе с COVID-19

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Академик РАН призвал не рассчитывать на «волшебное действие» лимонов в борьбе с COVID-19

Москва, 14 апреля. Употребление в больших количествах лимонов и имбиря могут навредить иммунитету, а не защитить, как считают в простонародье, от коронавируса,  сообщил один из ведущих отечественных иммунологов, академик Российской академии наук Валерий Черешнев.

На фоне ситуации с COVID-19 в России резко подорожали имбирь и лимоны, где-то эти продукты стали в дефиците. В воскресенье Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в стране.

Академик напомнил, что лимоны и имбирь являются продуктами-адаптогенами, стимулирующими работу иммунной системы. Он призвал россиян не рассчитывать на «волшебное действие» адаптогенов, отметив, что это следствие наших бытовых заблуждений и ожидания чуда.

По словам Черешнева, «подстегивать» иммунитет с помощью продуктов-адаптогенов рискованно. Дело в том, что за реакцией перевозбуждения обязательно последует реакция истощения.

«Истощение — это и есть вторичный иммунодефицит: если в эту пору на организм подействует что-то провоцирующее, то иммунная система может не справиться с защитой и человек заболеет», — пояснил ученый в беседе с «Российской газетой».

Напомним, на сегодняшний день в России выявили более 21 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом почти 1,7 тысячи человек вылечились, 170 человек скончались от инфекции, сообщил Infox.ru. 

Академик РАН призвал не рассчитывать на «волшебное действие» лимонов в борьбе с COVID-19

 

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Источник: Российская газета
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