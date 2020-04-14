Академик РАН призвал не рассчитывать на «волшебное действие» лимонов в борьбе с COVID-19

Москва, 14 апреля. Употребление в больших количествах лимонов и имбиря могут навредить иммунитету, а не защитить, как считают в простонародье, от коронавируса, сообщил один из ведущих отечественных иммунологов, академик Российской академии наук Валерий Черешнев.

На фоне ситуации с COVID-19 в России резко подорожали имбирь и лимоны, где-то эти продукты стали в дефиците. В воскресенье Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила, что фиксирует стабилизацию розничных цен на имбирь в стране.

Академик напомнил, что лимоны и имбирь являются продуктами-адаптогенами, стимулирующими работу иммунной системы. Он призвал россиян не рассчитывать на «волшебное действие» адаптогенов, отметив, что это следствие наших бытовых заблуждений и ожидания чуда.

По словам Черешнева, «подстегивать» иммунитет с помощью продуктов-адаптогенов рискованно. Дело в том, что за реакцией перевозбуждения обязательно последует реакция истощения.

«Истощение — это и есть вторичный иммунодефицит: если в эту пору на организм подействует что-то провоцирующее, то иммунная система может не справиться с защитой и человек заболеет», — пояснил ученый в беседе с «Российской газетой».

Напомним, на сегодняшний день в России выявили более 21 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом почти 1,7 тысячи человек вылечились, 170 человек скончались от инфекции, сообщил Infox.ru.