Экономист спрогнозировал курс рубля на ближайшее время

Рост курса национальной валюты обусловлен позитивной динамикой нефтяных цен и оптимизмом внешних рынков; в ближайшее время рубль может закрепиться на отметке 70 за доллар. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Укрепление рубля

Курс доллара на Московской бирже на открытии торгов опустился на 22,5 коп., до 73,39 руб., курс евро — на 14,75 коп., до 80,18 руб.

При этом индекс Московской биржи вырос на 1,35%, до 2664,25 пункта, индекс РТС поднялся на 1,53%, до 1142,21 пункта. На закрытии предыдущих торгов они составляли 2628,85 и 1124,97 пункта соответственно.

В то же время растут цены на нефть. Цена июньских фьючерсов нефти Brent на лондонской бирже ICE утром составляла $32,05 за баррель (0,97%), WTI — $29,72 (1,5%).

Оптимизм рынков

Как отметил Артем Деев, рост курса национальной валюты обусловлен позитивной динамикой нефтяных цен и оптимизмом внешних рынков. Данные за март демонстрируют, что падение ВВП Китая по итогам первого квартала текущего года может оказаться менее серьезным, чем прогнозировалось ранее.

«Также в центре внимания инвесторов находится динамика развития пандемии в мире и меры, предпринимаемые правительствами разных стран. В настоящее время большинство аналитиков не скрывают опасений, что возврат мировой экономики к росту после снятия карантина будет долгим», — пояснил Артем Деев.

Между тем, заметил экономист, в Европейском союзе наблюдается замедление темпов заболевания, в США пик эпидемии еще не пройден. Цены на нефть сегодня растут: рынок пытается определить, насколько достигнутые соглашения по снижению добычи могут компенсировать падение спроса на энергоносители на фоне пандемии.

«Стоимость российской нефти марки Urals стабилизировалась около отметки 26 долларов за баррель. Это дает отечественной валюте шансы на закрепление в ближайшее время в диапазоне 70-75 рублей за доллар», — заключил Артем Деев.

Ранее участники ОПЕК+ согласились на сокращение добычи нефти в три этапа от уровня октября 2018 года. Саудовская Аравия и Российская Федерация при реализации нового соглашения в рамках ОПЕК+ с мая по конец июня должны будут добывать не более 8,5 миллиона баррелей нефти в сутки. Такие данные следуют из итогового коммюнике стран альянса по итогам завершившегося заседания.

Напомним, официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь рассказал, что новый коронавирус в город Ухань завезли американские военные. Представитель КНР проанализировал публикации о создании подобного вируса в научном журнале Nature Medicine за 2015 год и нашел статью, в которой ученые обсуждали, как создавали схожий с SARS-CoV-2 вирус, и как он воздействует на человека.