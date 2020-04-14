Алжир закупит у России более сорока боевых вертолетов

Алжир, 13 апреля. Минобороны Алжира планирует закупить у России 48 боевых вертолетов на сумму порядка 2,7 миллиона долларов (США). Соответствующий заказ уже был размещен алжирским оборонным ведомством. Обеспечит его выполнение отечественное предприятие «Росвертол», расположенное в Ростове-на-Дону.

Известно, что заказ включает поставку 42 ударных вертолета Ми-28Н, а также шесть тяжелых транспортных вертолетов Ми-26Т2. Кроме того, в рамках российско-алжирского контракта планируется проведение модернизации многоцелевых вертолетов Ми-8, которые в настоящее время стоят на вооружении североафриканского государства.

Предполагается, что проверенные временем машины Ми-8, разработанные ОКБ имени М.Л. Миля еще в начале 1960 годов, будут усовершенствованы до транспортно-боевой версии Ми-8АМТШ на авиационном заводе в Улан-Удэ. После модернизации эти вертолеты получат бронирование кабины пилотов и современное электронно-оптические системы наблюдения и целераспознавания. Также будут установлены комплекты для подвески боевого оснащения.

Напомним, ростовское предприятие «Росвертол» является частью холдинга «Вертолеты России». Ударный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник» предназначается для обнаружения и уничтожения в условиях активного противодействия танков и прочей бронированной техники противника. Также эти машины эффективно противостоят малоскоростным воздушным целям и способны работать по живой силе. В свою очередь Ми-26Т2 – это крупнейший в мире серийно выпускаемый транспортный вертолет, способный перевезти груз массой до 20 тонн. От предыдущей модели его отличает способность совершать ночные полеты за счет специального бортового комплекса авионики в кабине, который заменил аналоговые датчики.