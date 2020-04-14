Лавров сравнил снесших памятник Коневу в Праге русофобов с собакой Павлова

Москва, 14 апреля. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал циничными и возмутительными действия чиновников Праги, которые санкционировали снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, освободившему Чехию от фашистских захватчиков.

Он сравнил их русофобские выпады с рефлексами собаки Павлова.

«Наш великий ученый Павлов открыл рефлексы. Это такие же павловские рефлексы русофобские. И до пандемии, и в ходе пандемии. И, к сожалению, ожидаю, что и после того, как она прекратится, эти рефлексы будут проявляться», — отметил Лавров, отвечая на вопросы журналистов.

Глава МИД России подчеркнул, что на Западе есть категория политиков, которые используют русофобию для своего продвижения по карьерной лестнице. Они не в состоянии добиться успеха при помощи позитивной повестки и существуют только за счет антироссийких выступлений, поощряемых из-за границы.

Напомним, что в первых числах апреля в Праге был демонтирован памятник Ивану Коневу. Инициатором «муниципального вандализма» (так действия властей охарактеризовало посольство РФ) был глава района Прага-6 Ондржей Коларж. На месте снесенного монумента он хочет установить памятник освобождению Праги, а изваяние советского маршала спрятать в одном из музеев военной истории.

Примечательно, что против сноса памятника выступали как ветеранские организации, так и местные жители. Более того, президент Чехии Милош Земан открыто осудил действия Коларжа, назвав их глупыми. Он заявил, что Коневу есть место в Праге, в то время как инициаторы сноса памятника ничего не добились в жизни.