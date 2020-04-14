Правительство РФ выделило 1,2% ВВП на борьбу с последствиями коронавируса

Москва, 14 апреля. Общий объем средств, выделяемых правительством РФ на минимизацию негативных последствий эпидемии коронавируса, достигает 1,2% ВВП. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи членов Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС), прошедшей в режиме видеоконференции.

«Общий объем средств, выделяемых правительством на минимизацию негативных последствий эпидемии, достигает 1,2% ВВП. Такой же объем содействия предусмотрен и Центральным банком России», — отметил глава государства.

Путин напомнил, что российские власти в непростой период оказывают поддержку медикам, а также гражданам, столкнувшимся с существенным сокращением доходов из-за эпидемии, и семьям с детьми. Кроме того, принимаются серьезные меры в сфере банковского регулирования и финансов.

Напомним, первые случаи коронавируса были зарегистрированы в Китае в конце 2019 года. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса, сообщает «Царьград».

По данным на 14 апреля в России зарегистрировано 21 102 заразившихся COVID-19. За минувшие сутки выявили 2774 новых случая. Общее число летальных исходов в стране составляет 170, пишет НСН.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что российская компания разработала препарат для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Клинические испытания лекарства должны начаться через 10–12 суток, передает РИАМО.