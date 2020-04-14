Консультация психолога Людмилы Суздальцевой онлайн

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Психолог и гештальт-терапевт Людмила Суздальцева расскажет о конкуренции в семье. Что делать, если дети соревнуются между собой и эта борьба приобретает нездоровый характер, как быть с конкуренцией между супругами, между детьми и родителями? Как справиться с явлениями, разрушающими семейную идиллию.

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