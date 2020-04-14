Сенатор Морозов обвинил Запад в «политической шизофрении» на фоне коронавируса

То, что делает Российская Федерация в Италии, Сербии и других странах, оказывая им поддержку в общемировой битве с коронавирусом — это несомненный показатель человечности наших людей. Каждая спасенная россиянами душа является их вкладом в борьбу с пандемией. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил член комитета по международным делам Совета Федерации Олег Морозов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал отчет министерства обороны, в котором ведомство рассказало об успехах своей гуманитарной миссии в Италии. Совместно с итальянскими коллегами российские терапевты, анестезиологи, реаниматологи и эпидемиологи приняли на лечение в полевом госпитале города Бергамо 31 пациента с COVID-19, 8 из которых уже вылечены. Кроме того, военнослужащие войск химической, радиационной и биологической защиты дезинфицировали медицинские учреждения в аж 55 населенных пунктах провинции Ломбардия.

Впрочем, находятся на Западе средства массовой информации, которые высказывают предположения, что в контексте общей борьбы с эпидемией в Италии присланные на помощь силы из РФ слишком незначительны, чтобы обращать на них особое внимание. Морозов оказался возмущен подобной постановкой вопроса.

«Я не согласен с утверждениями ряда наших оппонентов, которые говорят: «Ну послали вы свои несколько самолетов в Италию, Штаты, в другие страны — и что, думаете, это как-то существенно им поможет?». Мне кажется, что это абсурдная и в чем-то даже бесчеловечная точка зрения. Есть проблема и общая беда: на Апеннинском полуострове сейчас огромная смертность, в пересчете на душу населения Италия пострадала сейчас больше, чем кто бы то ни было еще в мире. И мы оказываем ей поддержу как можем. Да, если бы у нас была возможность отправить не 18, а 180 бортов со специалистами по дезинфекции, вирусологами, а также защитными костюмами и аппаратами искусственной вентиляции легких, мы бы это сделали», — заявил сенатор.

По его словам, наша государство сделало для итальянцев все, что могло, учитывая тот факт, что эпидемия пришла и в Россию тоже, хоть и не приняла тех катастрофичных форм, как в Европе.

«Каждая спасенная жизнь, каждый сделанный тест и каждый поставленный диагноз — это вклад в борьбу с общемировой проблемой, которую являет собой пандемия коронавируса. И несмотря на то, что нам до сих пор не хотят отменять санкции и все время вводят новые, мы протягиваем руку помощи тем, кто в ней нуждается, без какой-либо оглядки на политику», — сказал парламентарий.

Параллельно Морозов обвинил стоящие за рядом западных СМИ силы в желании продолжать «стричь политическую овцу», несмотря на происходящие вокруг события, и обвинять Россию в корыстности относительно оказываемой ею поддержки итальянцам.

«Находятся политические шизофреники, которые говорят: «Да это все ради дипломатии!», «Да это русские хотят показать, что они, якобы, хорошие, а на самом деле это не так!», «В России одни уроды, и места им нет на земном шаре, но вот они пытаются выставить себя порядочными людьми» — и так далее. Все это проявления «пандемии русофобии», которой страдают некоторые страны в последнее время — и всегда находятся идиоты, в том числе и у нас — которые самозабвенно поют эту мантру, пытаясь в любых наших действиях находить какую-нибудь червоточину», — убежден собеседник ФАН.

Напомним, по состоянию на 14 апреля, всего в мире выявлен 1 900 721 случай заболевания COVID-19. При этом 455 099 человек вылечились, а 119 352 — погибли. Число заболевших в России — 21 102 (1 694 выздоровели, 170 умерли).