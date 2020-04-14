Путин заявил, что Россия готова делиться своей вакциной против коронавируса

Москва, 14 апреля. Россия работает над вакциной и готова делиться, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-саммите Евразийского экономического союза.

Российский лидер подчеркнул, что сейчас в борьбе с пандемией крайне важно сотрудничество всех стран, в том числе в формате ЕАЭС.

«Россия продолжит обмен опытом борьбы с коронавирусом с другими странами», — добавил он.

Ранее российские вирусологи профессор Анатолий Альтштейн и профессор Николай Малышев рассказали, что вакцину от коронавируса можно ждать уже в 2021 году. По словам специалистов, варианты вакцины создать не так сложно. Но очень много времени занимают сами испытания, проверка влияния на беременность и выявление возможной токсичности.