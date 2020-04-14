Четвертый пациент с коронавирусом скончался во Владимирской области

Владимир, 14 апреля. Четвертый зараженный коронавирусной инфекцией пациент скончался во Владимирской области. Об этом сообщили власти региона.

По имеющейся информации, в Коврове скончался пациент 1966 года рождения. Всего на территории региона официально зарегистрировано 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Первый летальный случай в области был зарегистрирован в начале марта, скончался мужчина 1971 года рождения. 11 апреля медики сообщили о смерти двух женщин 1940 и 1965 годов рождения с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что врачи продолжают бороться за жизнь 59-летней женщины, которая работала в Москве врачом скорой помощи. Женщину перевели в одну из инфекционных больниц столицы. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

По последним данным, в России официально зафиксировано 21102 случая заражения коронавирусной инфекцией. Успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 1694 пациента. Лидерство по числу заболевших остается у Москвы, Подмосковья и Петербурга.