Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России еще не пройден

Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости в России еще не пройден. Об этом он рассказал на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Путин призвал власти регионов не расслабляться, поскольку, по его словам, пик заболеваемости коронавирусом не пройден даже в Москве. Он напомнил о многих нерешенных проблемах и подчеркнул, что «хвастаться пока нечем».

«Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден», — сказал Путин.

Президент считает оправданными меры по борьбе с коронавирусом, которые ввели в Москве.

«Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали», — объяснил он.

Ранее стало известно, что более 220 человек выздоровели за сутки в России после заражения коронавирусом. В России число победивших опасный вирус превысило 1600 человек.

По состоянию на 14 апреля, число зараженных коронавирусом в России достигло 21 102 человека. За минувшие сутки инфекцию подцепили свыше 2,7 тысячи человек, большинство — в Москве. За весь период от пришедшей из Китая инфекции скончались 170 человек. Первые случаи заражения коронавирусной инфекцией были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В середине марта Всемирная организация здравоохранения объявила ситуацию с коронавирусом пандемией. На сегодняшний день число зараженных по всему миру приближается к отметке в 2 млн человек, от инфекции погибли почти 120 тысяч человек.