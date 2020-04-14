Путин заявил о необходимости принятия экстраординарных мер для борьбы с COVID-19

Москва, 14 апреля. Президент России Владимир Путин на саммите ЕАЭС заявил о необходимости принятия экстраординарных мер для остановки распространения коронавируса.

Глава российского государства на рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции 14 апреля поддержал идею расширения практики «зеленых коридоров» для движения товаров в ЕАЭС в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Методы борьбы с COVID-2019 должны быть разумными и пропорциональными, заметил Владимир Путин. Он добавил, что они не должны приводить к разрыву кооперации между странами.

По словам президента России, нужно привлечь ресурсы Евразийского банка развития для помощи странам ЕАЭС в борьбе с коронавирусом.

«Требуются действительно экстраординарные меры, чтобы остановить распространение инфекции», — сказал Владимир Путин.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.

Российские власти принимаю превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса: введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о необходимости гарантированно обеспечить внутреннюю безопасность страны на фоне пандемии коронавирусной инфекции.